Большое обновление Age of Empires 4 на следующей неделе добавит поддержку кросс-плея для ПК и Xbox

На следующей неделе Microsoft начнет седьмой сезон своей исторической стратегии в реальном времени Age of Empires 4. Сегодня стало известно, что будет в следующем бесплатном обновлении игры, которое включает в себя функцию, которую многие игроки ждали уже некоторое время.

В своем блоге Microsoft заявила, что обновление Age of Empires 4 10.0.576 наконец-то добавит поддержку кросс-плея. Игра впервые была выпущена для ПК в 2021 году и появилась на консолях Xbox Series S и X в середине 2023 года. Обновление, которое выйдет на следующей неделе, позволит игрокам обеих платформ сразиться друг с другом на виртуальных полях сражений.

Помимо поддержки кросс-плея, игроки Xbox также получат доступ к командному рейтинговому режиму. Режим Quick Match также будет иметь некоторые улучшения. Игроки смогут стоять в очереди на 8 игроков для всех матчей, а новым вариантом станет режим игры «Кочевник».

Журнал изменений обновления Age of Empires IV 10.0.576 также показывает массу общих и конкретных изменений и исправлений ошибок. Также есть некоторые настройки ИИ и пользовательского интерфейса, изменения баланса и ряд улучшений для многих внутриигровых цивилизаций.

Примечания к патчу предшествуют обновлению 7-го сезона, которое будет включать новые списки карт для рейтинговых и командных рейтинговых пулов. Также появятся новые внутриигровые награды за рейтинговые матчи и весенний турнир, в котором можно будет выиграть собственные внутриигровые предметы.