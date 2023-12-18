DLC Theultans Ascend для Age of Empires 4 стало самым продаваемым дополнением в истории серии

Age of Empires 4 зарекомендовала себя как хорошая стратегия в реальном времени, несмотря на здоровую конкуренцию с предыдущими частями серии. Её DLC не являются исключением, улучшая базовую игру за счет притока контента и игрового процесса. Недавно вышедшее расширение под названием «Восхождение Султанов» стало самым продаваемым DLC за всю историю франшизы. Это масштабное событие было недавно подтверждено разработчиками в Твиттере.

На странице в Твиттере подробности о новом достижении довольно краткие и расплывчатые, что оставляет место для множества спекуляций. Неясно, имела ли команда в виду, что это DLC полностью превзошло все другие расширения, когда-либо выпущенные для всех игр Age of Empires в прошлом, или продажи учитывают только первые 24 часа. Вероятно, это будет первый сценарий из-за задержки объявления, но данные о продажах не были предоставлены.

Age of Empires 4: The Salts Ascend рекламировалось как расширение, которое добавляет новый контент во все аспекты игры и почти ничего не оставляет нетронутым. Действие новой кампании разворачивается на Ближнем Востоке и включает восемь новых миссий. Он вращается вокруг известных мусульманских лидеров и последующего сопротивления в борьбе против европейских крестовых походов.

Вас ждут десять новых карт, открываемые предметы, награды, достижения, два биома и многое другое. Тем не менее, самым большим дополнением является включение двух новых цивилизаций — японской и византийской — и четырех игровых вариантов существующих цивилизаций. Эти варианты переосмысливают любимые цивилизации, впервые включенные в основную версию игры.

Age of Empires 4 была выпущена и получила восторженные отзывы 28 октября 2021 года для ПК, а 22 августа 2023 года — для Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Ее хвалили за уникальные дополнения, но также критиковали за неспособность внести новшества в старую формулу. Стратегия в реальном времени также получила несколько наград с момента своего выхода.