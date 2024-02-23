Age of Mythology: Retold обзавелась новыми скриншотами и страницей в Steam. Релиз в этом году

В ходе прямой трансляции разработчик World's Edge раскрыл окно выхода долгожданной игры Age of Mythology: Retold. Как сообщается, стратегия выйдет на ПК и Xbox Series X|S с первым днем в Game Pass где-то в 2024 году. Стоит помнить, что игра была представлена в октябре 2022 года, что обрадовало многих игроков, поскольку это одна из самых известных игр во франшизе Age of Empires. Создатели также показали новые скриншоты и открыли страницу в Steam.