Age of Mythology: Retold обзавелась новыми скриншотами и страницей в Steam. Релиз в этом году

В ходе прямой трансляции разработчик World's Edge раскрыл окно выхода долгожданной игры Age of Mythology: Retold. Как сообщается, стратегия выйдет на ПК и Xbox Series X|S с первым днем в Game Pass где-то в 2024 году. Стоит помнить, что игра была представлена в октябре 2022 года, что обрадовало многих игроков, поскольку это одна из самых известных игр во франшизе Age of Empires. Создатели также показали новые скриншоты и открыли страницу в Steam.
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об игре
Age of Mythology: Retold 30.10.2002
8.9 511 оценок
30.10.2002 PC
Официальный сайт: http://www.ensemblestudios.com/aom
Разработчик: Ensemble Studios
Издатель: Xbox Game Studios
8.9/10 Пользователи 511
8/10 Playground
Идейная продолжательница дела Age of Empires с мифологическим уклоном. Хотя и не является прорывом в жанре RTS, все же сделана качественно и заинтересует не только любителей серии.
Дополнения:
Age of Mythology: The Titans
Минимальные требования
Операционная система: Windows 98
Процессор: Intel Pentium II с тактовой частотой 450 МГц
Видеокарта: с 16 МБ видеопамяти
Оперативная память: 128 МБ
Место на диске: 1.5 ГБ
Интернет-подключение: dial-up 56.6 кбит/c
DirectX: 8.0
Процессор: Intel Pentium II с тактовой частотой 450 МГц
Видеокарта: с 16 МБ видеопамяти
Оперативная память: 128 МБ
Место на диске: 1.5 ГБ
Интернет-подключение: dial-up 56.6 кбит/c
DirectX: 8.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 2000 / ME / XP
Процессор: Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2.4 ГГц
Видеокарта: с 32 МБ видеопамяти
Оперативная память: 512 МБ
Место на диске: 2.0 ГБ
Интернет-подключение: dial-up 56.6 кбит/c
DirectX: 8.0
Процессор: Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2.4 ГГц
Видеокарта: с 32 МБ видеопамяти
Оперативная память: 512 МБ
Место на диске: 2.0 ГБ
Интернет-подключение: dial-up 56.6 кбит/c
DirectX: 8.0
30.10.2002
смотрите как при Собянине похорошела - Age of Mythology: Retold.
Эмм.... тоесть РЕМАСТЕР? Не ремейк?