Разработчики Age of Mythology: Retold собираются выйти "далеко за рамки Definitive Edition" c Age of Empires

Грядущая Age of Mythology: Retold была впервые детально показана сегодня во время прямой трансляции Microsoft New Year, New Age. Это первый показ окончательного издания всеми любимого спин-оффа Age с момента его анонса в конце 2022 года.

В новом видеоролике с помощью платформы дополненной реальности подробно показаны некоторые из фирменных мифологических монстров игры, включая ужасной медузы, летающего пегаса-разведчика и титана Цербера. Монстры выглядят довольно привлекательно, что является частью общих усилий по превращению Age of Mythology: Retold в настоящее обновление по сравнению с игрой, в которую мы играли в 2002 году, включая изменения моделей по мере продвижения по эпохам, хотя они, безусловно, дополнены классическими звуками и переосмыслением старых анимаций.

Это именно то, что сказал продюсер Age of Mythology: Retold Эрнест Юэнь. Он проработал в Microsoft почти четверть века, начав с должности тестировщика первой Age of Empires — очевидно, что его любовь к серии глубока.

Планы студии по ремейку первой полностью 3D-Age of Empires потребовали другой работы и вдохновили команду на новые свершения в обновлении игры.



"Age of Mythology: Retold выходит за рамки того, что мы обычно делаем для окончательных изданий", - говорит Юэнь. Он и команда хотят сделать игру такой же эпичной, увлекательной и красивой, какой ее помнят игроки, а не просто обновить то, что было. "Мы хотим создать игру в вашей голове", - сказал он.



Это означает использование изменений в графике и игровом движке, которые были сделаны для Age of Empires 3 Definitive Edition, а затем выход за их пределы. Начнем с того, что "добавим трассировку лучей, увеличим лимит населения, [и] добавим движок для обработки спецэффектов". В частности, лимит населения станет большим изменением для Age of Mythology не только с точки зрения визуала, но и с точки зрения основ игры. Стратегии в AoM часто были ограничены строгими рамками юнитов, установленными ограничениями графических технологий того времени.



Еще одним важным изменением в геймплее является то, насколько сильно вы контролируете своих мифических юнитов. В 2002 году они просто использовали свои способности, когда у них заканчивался срок действия, но не более того. "В Retold мы делаем так: мы делаем их контролируемыми пользователем, вы можете использовать их по своему усмотрению".

Еще одно значительное изменение коснется ваших способностей бога: Вместо молний, которые можно пустить один раз и больше никогда не появляться в матче, эти силы теперь имеют тайм-ауты. Это фундаментальное и огромное изменение в Age of Mythology, но оно было хорошо воспринято группой игроков AoM, которых Юэнь и студия наняли для участия в игровом тестировании.

Для Юэня и команды эти изменения направлены на то, чтобы сделать игру более увлекательной, а главное - более конкурентоспособной 22 года спустя. Они надеются, что обновленная версия поможет поднять все еще существующее сообщество и турнирную сцену вокруг Age of Mythology так же, как Definitive Edition вызвала резкий рост числа игроков в Age of Empires 2, которая теперь включена в список киберспортивных сайтов.

"Смена силы бога - это здорово и для киберспорта, и для просмотра игры, - говорит Юэнь, - потому что вы знаете, что, подобно ключевому кулдауну в матче MOBA, эта молния или метеор скоро вернутся. "Это предвкушение делает игру намного интереснее", - говорит он.



В компании надеются, что, сделав игру немного более доступной и помогая ей немного лучше соответствовать современным представлениям о том, что такое RTS, они смогут вдохновить игроков на такие же веселые истории, которые они слышали от игроков прошлых Definitive Editions, будь то участие в возрожденной соревновательной сцене, участие в турнирах, организованных сообществом, открытие классики или наслаждение игрой, которую они любили в детстве".

Конечно, полностью обновленный интерфейс - это само собой разумеющееся для такого ремастера, но изменения игрового баланса и исправления эксплойтов также очень важны.



"Эти вещи должны быть обновлены, если мы не поставим патч и не исправим эксплойты, игра станет нежизнеспособной в качестве киберспортивной игры. Нам важно исправить эти вещи, чтобы наше сообщество могло проводить любимые турниры", - сказал Юэнь.



Однако в конечном итоге команда Microsoft все же хочет, чтобы ремейк подчеркивал, насколько замечательным был оригинал, а не отбрасывал то, что сделало его замечательным изначально.



"Все изменения, которые мы внесли, не нарушат этого обещания", - сказал Юэнь.