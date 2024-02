Для Age of Wonders 4 вышло дополнение Primal Fury

Разработчик и издатель Paradox Interactive выпустил Age of Wonders 4: Primal Fury от Triumph Studios, новейший пакет контента для своей стратегической игры. Primal Fury доступна сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пакет контента сосредоточен на новой Первобытной культуре, которая позволяет игрокам соприкоснуться с их самыми смелыми фантазиями, предлагая контроль над зверями, природой и магией, как никогда раньше.

В дополнение к Primal Fury все игроки Age of Wonders 4 получат сегодняшнее бесплатное обновление Wolf Update, содержащее функции, улучшения и изменения игры, запрошенные сообществом Age of Wonders. Бесплатное обновление, включающее в себя переработанную систему некромантии, предложения военных контрактов для привлечения союзников на вашу сторону и совершенно новый генератор случайных предметов для экипировки героя, добавит новые уровни и возможности в удостоенную наград фэнтезийную стратегию. Paradox предложит всем игрокам возможность испытать невероятные миры Age of Wonders 4 в течение периода бесплатной игры на Xbox Game Pass с 29 февраля по 4 марта 2024 года.

В пакете контента Age of Wonders 4: Primal Fury игроки откроют для себя новые способы завоевания королевств и взятия самой земли под свой контроль. Новая Первобытная Культура позволит правителям направить Первобытное Животное, которое формирует их империю как физически, так и духовно. «Фолиант фейских туманов» и «Фолиант бурерожденных», добавленные в «Первобытной ярости», включают новые заклинания, позволяющие скрывать войска в магическом тумане, получать преимущества над морями и берегами и даже превращать армии в грозных наг.