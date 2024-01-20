Аниме-соулслайк AI Limit обзавелся новым геймплейным трейлером

CE-Asia и Sense Games показали геймплейный трейлер аниме-соулслайка AI Limit. Релиз состоится в 2024 году на PlayStation 5 и PC. Впервые о проекте стало известно еще в 2019 году.

В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG вы будете играть за Аррису, Блейдера, обладающего бессмертием. Согласно описанию игры, игрокам предстоит исследовать городские руины, чтобы найти надежду на новую жизнь. Как вы увидите в следующем трейлере, игра напоминает Dark Souls. В ней похожие боевые столкновения, схожая механика уклонения и парирования.

По словам разработчиков, в игре будет большое разнообразие и количество оружия. Игроки смогут комбинировать и сочетать оружие и его навыки. Кроме того, они смогут увеличить скорость синхронизации с храброй атакой и мудрой защитой, чтобы стать еще могущественнее в бою.