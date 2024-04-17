В Aion Classic вышло крупное дополнение - новый класс и десятки часов контента

Сегодня, 17 апреля, состоялся релиз крупного дополнения, которое принесло в игру класс Каратель. Вместе с ним были добавлены новые подземелья, активности и уникальная для проекта локация.

Каратель использует парные клинки и является отличной альтернативой для тех, кто полюбил играть за гладиатора и убийцу. Большой урон компенсируется необходимостью чутко следить за парированием. Большая мобильность позволяет игрокам класса быстро перемещаться по полю боя, занимая более эффективные позиции для атаки.

Добавленная с обновлением локация Тэлос является уникальной для Aion Classic и в более ранних версиях не встречалась. Это стартовая локация, как Фоэт или Исхальген, но персонаж появляется в ней только при игре за Карателя, независимо от выбранной фракции. Только после её полного прохождения игрока отправляют в столичный город.

В обновлении игроков ждут и два новых подземелья для опытных игроков. Первое — Тэлос забытых. Это подземелье на 6 персонажей уровня 51 и выше, где можно получить новые умения стигм для каждого класса и магические камни. Второе, Трон лорда балауров: Тэлос, еще более требовательно к уровню персонажей. Данж рассчитан также на 6 персонажей уровня 55 и выше, в нем можно получить другой тип новых умений стигм.

Появились новые возможности прокачки: Книга времени Морос и Журнал историй. Это механики коллекционирования с бонусами в виде характеристик и полезных предметов. Также немного изменились PvP-битвы. Вместо Арены хаоса (PvP в режиме все против всех) теперь доступна Арена покровительства (PvP командами 3х3х3).

Добавлена и новая еженедельная активность: каждую пятницу в Ингисоне и Келькмаросе будет проводиться битва с посланником. Раса, первая убившая посланника, получает награду: новое телескопическое оружие с увеличенной дистанцией ближнего боя, первую булаву в игре со скоростью каста (магии) или доспехи с PvE защитой.

Вместе с выходом обновления в лаунчере 4Game до 24 апреля можно получить подарок Энергия Сиэли, который даёт возможность в течение недели играть без ограничений на премиум-аккаунте.