Rise of the Ronin стала хитом для Team Ninja: продажи самурайского экшена превосходят серию Nioh

Ролевой экшен Rise of the Ronin от разработчиков из студии Team Ninja, действие которого разворачивается в мрачной феодальной Японии, вышел на PlayStation 5 в конце марта. Из-за плотного графика релизов и весьма сдержанных отзывов сложилось впечатление, что релиз новой самурайской игры прошел практически незаметно. Возможно, проект и не предлагает ничего кардинально нового и не может похвастаться превосходным визуалом, однако это однозначно новый хит студии.

Об успехе Rise of the Ronin стало известно из недавно опубликованного отчета Koei Tecmo, которая владеет студией Team Ninja. Компания не стала раскрывать точное количество проданных копий, однако в документе прямо указываются несколько важных достижений проекта.

Отмечается, что это один из самых высоко оцененных игр студии среди пользователей. Rise of the Ronin получила пользовательский рейтинг в 8.7 балла на Metacritic, что очень радует разработчиков. Кроме того, продажи игры уже сейчас превосходят продажи всей серии Nioh. И это при том, что Rise of the Ronin доступна только на PS5. В Koei Tecmo заявили, что игра продается намного лучше Nioh и Nioh 2, поэтому издатель видит большой потенциал в проекте и может превратить его в новую франшизу.