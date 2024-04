Свежие скриншоты Life By You обещают дать игрокам "масштабнейший симулятор жизни в истории"

Уже в начале лета этого года на ПК состоится релиз многообещающего конкурента популярной серии The Sims. Симулятор жизни Life By You от Paradox Interactive сможет похвастаться большей свободой действий и обширным набором занятий для персонажей. В официальном блоге разработчиков опубликованы несколько свежих скриншотов из актуальной версии игры, а также рассказано о своих ожиданиях от релиза.

На представленных изображениях Life By You вы можете увидеть редактор персонажей и режим строительства. Также были показаны некоторые участки открытого мира, а также возможности взаимодействия персонажей в нем.

По словам геймдиректора Life By You Рода Хамбла (Rod Humble), игроков ждет "масштабнейший симулятор жизни в истории". По сути, этот проект является воплощением его мечты и команды разработчиков, которая в свое время успела поработать над первыми тремя частями The Sims.

Идея о том, что игроки могут рассказывать истории посредством свободного взаимодействия, а не фиксированного линейного повествования, всегда привлекала меня. Для меня симуляторы жизни затрагивают самую близкую нам тему: обычную современную жизнь. Мы все в этом эксперты. Большинство форм искусства довольно подробно изучают реальную жизнь со всеми ее проблемами. Симуляторы жизни позволяют делать то же самое. Однако важным отличием является то, что вы можете расширить сферу влияния игроков, позволяя им создавать собственные произведения искусства и рассказывать свои истории.

— говорит Хамбл.

Как отмечает разработчик, это его самый крупный проект в профессиональной карьере. Life By You — большая игра не только в техническом плане, но и в функциональном. Даже на стадии раннего доступа игроки получат достаточное количество контента и вместе с разработчиками будут определять дальнейший путь развития проекта.

Релиз Life By You состоится в раннем доступе на ПК 4 июня.