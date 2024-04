Grand Theft Auto IV скромно отметила свое 16-летие

29 апреля 2024 года культовая видеоигра Grand Theft Auto IV отметила свое 16-летие с момента релиза. Несмотря на солидный возраст, игра по-прежнему остается популярной среди геймеров и считается одной из лучших в серии Grand Theft Auto. Разработанная Rockstar North и изданная Rockstar Games, GTA IV произвела революцию в жанре открытого мира, предложив игрокам огромный и детализированный виртуальный город Либерти-Сити, основанный на Нью-Йорке.

Сюжет игры повествует о Нико Беллике, иммигранте из Восточной Европы, который приезжает в Либерти-Сити в поисках американской мечты, но быстро оказывается втянутым в мир организованной преступности. Игроки могут свободно исследовать город, выполнять различные миссии и взаимодействовать с красочными персонажами, каждый из которых имеет свою уникальную предысторию и мотивацию. Инновационный геймплей, захватывающий сюжет и впечатляющая графика для своего времени сделали GTA IV хитом и принесли игре множество наград.

С момента выхода Grand Theft Auto IV достигла впечатляющих коммерческих результатов. Игра разошлась тиражом более 25 миллионов копий по всему миру, став одной из самых продаваемых видеоигр в истории. Успех GTA IV также подкреплялся выпуском двух дополнений — "The Lost and Damned" и "The Ballad of Gay Tony", которые добавили новые сюжетные линии, персонажей и контент, расширив и без того огромный игровой мир.

Спустя 16 лет после выхода, Grand Theft Auto IV по-прежнему имеет преданных фанатов и остается источником вдохновения для многих современных игр с открытым миром. Хотя серия GTA с тех пор продвинулась вперед с выпуском Grand Theft Auto V, многие игроки с теплотой вспоминают свой опыт игры в GTA IV и считают ее важной вехой в истории видеоигр.