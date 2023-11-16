Aion Classic получила обновление "Приближение бури" 2.4

Сегодня, 15 ноября 2023 года, компания Иннова выпускает обновление "Приближение бури" с новым контентом в Aion Classic.

Начиная с патча 2.4 в Землях Балаура открываются Ингисор и Келькмарос, доступен захват двух крепостей и 4 артефактов. Добавлены монстры 51 уровня, рейдовые враги в поле, перемещение по дорогам ветра, гейзерам и восходящим потокам.

Повышен уровень персонажей до 55, открыты новые умения. Появилось украшение, броня и оружие трибуна. Особый босс Менотиос ждёт героев в подземелье крепости святости.

PvP составляющая в ММОРПГ расширена за счёт арен Доблести, Хаоса и Славы. Для фанатов PvE контента есть временные зоны Храм Удаса, Храм Пхасумандир, Внутренняя часть Каспара, Арака, Руины Хаоса. Полное описание новинок в Айон Классик есть на сайте игры.