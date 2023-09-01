Объявлена дата запуска Aion Classic в России

Компания "Иннова" проводит финальные работы перед открытием серверов Aion Classic для игроков СНГ региона. Через несколько дней откроется возможность скачать клиент, а релиз назначен на 6 сентября.

На старте обещают наличие двух игровых миров "Маркутан" и "Кайсинель" с полностью идентичными настройками и событиями. Уже сейчас можно искать союзников.

Приключение начнется с классической версии 1.9, периодически в сотрудничестве с NcSoft будут выпускать обновления с постепенным повышением уровня и вводом контента.

В игре будет действовать премиальная система "Энергия Сиэля". Один час в день игроки могут воспользоваться всеми бонусами, после чего играть оставшиеся часы бесплатно без премиума.