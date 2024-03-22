В ММОРПГ Aion Classic запустили событие "Весенний фестиваль"

До 3 апреля 2024 года игроки ММОРПГ игры Aion Classic могут принять участие в первом этапе мероприятия “Весенний фестиваль”. В рамках этого события геймерам предлагается сразиться с могущественным Яростным Мантуту, а также принять участие в увлекательных мини-играх с возможностью выиграть ценные призы.

Для начала необходимо поговорить с неигровым персонажем (NPC) по имени Трерунг. Он даст задание на убийство Яростного Мантуту в определенное время - по воскресеньям, в 15:00. Успешное выполнение этого квеста принесет игроку “Мешочек с весенним подарком”.

Посещение подземелий также вознаграждается червовыми картами, которые можно использовать для сбора “королевского стрита”. Для получения награды за собранные карты необходимо обратиться к NPC - Туферунгу. Отметим, что за победу над главными боссами подземелий “Заброшенный храм Удас” и “Подземелье храма Удас” игроки получат удвоенное вознаграждение.

В дальнейшем будет запущен второй этап мероприятия, в рамках которого игрокам будут предложены ежедневные задания, искаженная Пещера Драубнир и памятные предметы.

Также появится особый торговец, у которого можно будет приобрести разнообразные товары. Кроме того, на аккаунтах с уровнем персонажа не менее 30 можно будет забрать подарок “Фестиваль 200 дней”.