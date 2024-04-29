В режиме "Новая игра+" в Final Fantasy 16 нашли ошибку, препятствующую прогрессу

Компания Square Enix предупредила игроков Final Fantasy 16 о том, что ей известно об ошибке, потенциально препятствующей прогрессу, в частности, она затрагивает игроков, пытающихся начать "Новую игру+". Хорошая новость заключается в том, что разработчик уделяет приоритетное внимание исправлению ошибки и выпустит патч, как только будет найдено решение.
В своем Твиттере Square Enix извинилась за причиненные неудобства и предложила совет, что можно попробовать. Проблема заключается в том, что, когда игроки выбирают начало "Новой игры+" и пропускают пролог, есть небольшой шанс, что нужные члены партии не появятся, что сделает прохождение основного сценарного квеста невозможным.
Если вас затронула эта проблема, а патч еще не вышел, Square Enix рекомендует загрузить сохраненные данные, созданные непосредственно перед запуском "Новой игры+". Затем перейдите в новую локацию на карте мира, сохраните игру и используйте эти данные при запуске New Game+.
Мы хотели бы обратить внимание игроков на известную проблему в Final Fantasy XVI, которая может помешать прохождению игры. В настоящее время команда расследует эту проблему и считает приоритетным поиск ее решения. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим вас за понимание.
А интересный геймплей найдут?
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