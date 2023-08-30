2D-метроидвания Akatori получила новый трейлер и запустила кампанию на Kickstarter ©

Издатель HypeTrain Digital и разработчик Code Wakers объявили о запуске кампании на Kickstarter для своей предстоящей 2D-метроидвании Akatori. Наряду с новой краудфандинговой кампанией они также анонсировали тестовую демо-версию, на которую желающие могут подписаться здесь.

Akatori — это эпический платформер в жанре метроидвании и персонажей, где ваш посох — это ваше оружие, ваш платформерный инструмент и ваш компаньон одновременно. Исследуйте множество миров, охватывающих разные эпохи и расы, заводите дружеские отношения, сражайтесь с грозными врагами и помогите Мако найти древних богов, пока она пытается найти себя.

Уникальная боевая система Akatori основана на сочетании ударов посоха и кулака. Комбинируйте, адаптируйте и меняйте боевые стили на ходу, чтобы сбалансировать их сильные и слабые стороны и максимально эффективно использовать свой арсенал.

Вселенная Akatori состоит из более чем 10 биомов, каждый из которых находится на разной стадии исторического развития и населен своими уникальными видами. Исследуйте все эти миры, познакомьтесь с их обитателями и раскройте их секреты.

Кохакудзё, когда-то являвшийся домом древних богов, теперь представляет собой выжженную скалистую пустошь, соединяющую все остальные миры друг с другом. Чем больше времени вы проводите в нем, тем больше оно влияет на ваш разум и тело, так что будьте начеку и будьте готовы встретить множество опасностей на своем пути.

Захватывающие пейзажи игры созданы с большим вниманием к деталям и сочетают в себе четкую пиксельную графику и плавные 3D-модели. Уделите немного времени, чтобы оценить достопримечательности и сделать пару скриншотов.

Akatori выйдет на Nintendo Switch и ПК в Steam.