Alaloth: Champions of The Four Kingdoms получила крупное обновление с новым королевством, квестами, персонажами и другим

Ролевая игра Alaloth: Champions of The Four Kingdoms отправляется в свое очередное эпическое путешествие с запуском монументального обновления «Хроники», ознаменовавшего шестое крупное расширение игры. Обновление представляет множество новых функций и контента, погружая игроков глубже в захватывающий мир Пламена.

Центральное место в обновлении «Хроники» занимает совершенно новое королевство: Магократия Валеструма. В этом мистическом царстве отважных искателей приключений ждут захватывающие приключения, новые испытания и несметные сокровища. Расширение также добавляет обширный набор локаций, предметов, оружия, персонажей, врагов и квестов, обещая часы захватывающего игрового процесса, который еще больше обогащает и без того обширную более чем 100-часовую кампанию. В ответ на отзывы игроков и участие сообщества в «Хроники» внесены значительные улучшения, в том числе переработанная система управления группой для улучшения тактического игрового процесса. Кроме того, обновление увеличивает глубину повествования за счет введения новых временных рамок, предоставляя игрокам более глубокое понимание истории игры и построения мира.

Более того, «Хроники» знаменуют начало новаторской инициативы под названием «Гильдия». Этот инновационный центр сообщества служит платформой для постоянного сотрудничества между разработчиками и игроками, гарантируя, что будущие обновления и контент будут отражать желания и чаяния преданного сообщества Алалота.

Полные примечания доступны по ссылке.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms доступна в Steam и GOG.