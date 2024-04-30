Разработчики Titan Quest 2 показали мифических существ: Грифона и Гиппокампа

Бои — неотъемлемый аспект каждой ARPG, и Titan Quest 2 — не исключение. Важно не только то, как вы сражаетесь, но и то, против кого или чего вы сражаетесь. Благодаря особой обстановке Titan Quest 2 в древние времена, игра черпает вдохновение из греческой и других древних мифологий. Это позволяет бросить вызов игрокам широкому спектру диких и странных зверей.
В сегодняшнем дневнике разработчиков рассказывается о двух разных существах: во-первых, Грифоне, известном монстре из множества книг, фильмов и игр; и во-вторых, Гиппокампе. Хотя обычно они встречаются гораздо реже, они все равно представляют собой грозного, жестокого и устрашающего противника.
Вернитесь в классический мифологический сеттинг Titan Quest и сразитесь лицом к лицу с легендарными монстрами, путешествуя по фантастическому переосмыслению древней Греции. Немезида, богиня возмездия, вышла из-под контроля. Она портит Нити Судьбы и обрекает на вечное наказание всех, кто противостоит ей, — в том числе и вас. Возьмите в руки свое оружие, сражайтесь плечом к плечу с богами и измените саму судьбу, чтобы остановить Немезиду, освободить тех, кого она наказала, и соткать свою собственную эпическую историю.
Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Графика радует. Если при это сохранят старые классы и систему развития – будет добротная ARPG. А если ещё потом на этом движке сделают Grim Dawn 2 – вообще отлично выйдет.
Люди которые делают ТК2 никак не относятся к тем кто делает ГД.
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