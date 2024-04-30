Подписчики PlayStation Plus получили Next-Gen-обновление для Fallout 4

На прошлой неделе Bethesda выпустила обновление следующего поколения для Fallout 4 на PS5 и Xbox Series X/S, добавив встроенную поддержку 4K, бесплатный новый контент Creation Club и многое другое. Однако его окружали проблемы и путаница, особенно в отношении того, кто получил обновление на PS5.
В новом твите Bethesda Game Studios написала:
«Спасибо, что сообщили нам, что некоторые подписчики PS Plus не смогли получить доступ к бесплатному обновлению Fallout 4 следующего поколения на PlayStation. Сейчас эта проблема успешно решена. Подписчики, которые ранее получили Fallout 4 из коллекции PlayStation Plus, теперь смогут получить доступ к обновлению, как и предполагалось».
Может ли это измениться для подписчиков PS Plus Essential или нет, еще неизвестно. Конечно, те, кто подписан на Game Pass, могут без проблем получить доступ к обновлению следующего поколения.
Срут ленту как могут, отписка