Представлен новый геймплейный трейлер для Snack 'n' Slash ролевого экшена Hangry

Добро пожаловать в мир, где еда — это не просто источник питания, но и смысл жизни. В этом приключении вы играете за Хэнгри, вечно голодного героя, работающего на Гутру — владельца и шеф-повара тёмного подпольного кафе в городе, где кулинария возведена в абсолют.

Гутра, движимый неугомонной жадностью, отправляет Хэнгри в межгалактическое путешествие на охоту за самыми вкусными монстрами и лучшими ингредиентами. Ваша задача — не только пополнить запасы кафе, но и утолить ненасытный аппетит самого Хэнгри.

Исследуйте красочные и разнообразные миры, от Шашлычных лесов до конфетных пещер, каждый из которых таит в себе уникальные вкусовые сокровища. Окунитесь в быструю и динамичную боевую систему, где вам предстоит охотиться на пугающих, но невероятно аппетитных монстров. Каждый поверженный враг — это не только трофей, но и возможность улучшить внутренние характеристики, способности и оружие Хэнгри. Решайте, поглотить ли добычу сырой или приготовить из неё кулинарный шедевр, усиливающий вашего героя.

Во время этого приключения вы будете сталкиваться с множеством врагов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилем боя. Вам следует быть начеку, продумывать стратегию и использовать ресурсы с умом, чтобы превратить поле боя в свой личный кулинарный шедевр.

Вам также необходимо развивать возможности своего оружия и сил персонажа, адаптируясь к меняющимся условиям боя. Экспериментируйте с различными комбинациями ингредиентов и способностей, создавая свой неповторимый, насыщенный боевой стиль. Пусть ваши враги трепещут на разделочной доске, пока вы готовите из них восхитительные блюда.