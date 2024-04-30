Представлен новый геймплейный трейлер для Snack 'n' Slash ролевого экшена Hangry

Game Pill выпустила новый игровой процесс для своей ролевой игры Hangry, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store в 2024 году.
Действие Hangry разворачивается во вселенной, где правит кулинарное искусство, и переносит игроков через шведский стол ярких миров: от дымных лесных массивов, где готовят барбекю, до сладких глубин покрытых конфетами пещер. Участвуйте в скоростных боях, сражаясь с восхитительными монстрами. Будьте осторожны, чтобы не съесть свою добычу, превращая сырых врагов и с трудом заработанные ингредиенты в улучшения характеристик, способностей и вооружения Хэнгри. Совершенствуйте свои гастрономические боевые приемы, экспериментируя с различным оружием и способностями, чтобы разработать уникальный боевой стиль, который заставляет противников гадать и всегда рискует стать следующим курсом.
В бою активируйте режим Hangry Mode, чтобы увеличить размер нашего героя, улучшив его способности побеждать более крупных врагов и удовлетворять его эпикурейские порывы. Овладейте искусством кулинарного боя, сочетая агрессивную тактику со стратегическим сбором урожая, чтобы превратить ваши столкновения в грандиозный пир. Каждый враг предлагает уникальные испытания, адаптируйте свой подход, комбинируйте и комбинируйте свой кулинарный арсенал и одержите восхитительную победу в галактических поисках, чтобы утолить бесконечный голод Хэнгри.
Выглядит как-то супер бюджетно... Анимации ходьбы и боя тоже странноваты на мой взгляд. Не знаю что именно не так, но режет глаза