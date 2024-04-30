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HANGRY 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
3 1 оценка

Представлен новый геймплейный трейлер для Snack 'n' Slash ролевого экшена Hangry

monk70
Новости

Game Pill выпустила новый игровой процесс для своей ролевой игры Hangry, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store в 2024 году.

Действие Hangry разворачивается во вселенной, где правит кулинарное искусство, и переносит игроков через шведский стол ярких миров: от дымных лесных массивов, где готовят барбекю, до сладких глубин покрытых конфетами пещер. Участвуйте в скоростных боях, сражаясь с восхитительными монстрами. Будьте осторожны, чтобы не съесть свою добычу, превращая сырых врагов и с трудом заработанные ингредиенты в улучшения характеристик, способностей и вооружения Хэнгри. Совершенствуйте свои гастрономические боевые приемы, экспериментируя с различным оружием и способностями, чтобы разработать уникальный боевой стиль, который заставляет противников гадать и всегда рискует стать следующим курсом.

В бою активируйте режим Hangry Mode, чтобы увеличить размер нашего героя, улучшив его способности побеждать более крупных врагов и удовлетворять его эпикурейские порывы. Овладейте искусством кулинарного боя, сочетая агрессивную тактику со стратегическим сбором урожая, чтобы превратить ваши столкновения в грандиозный пир. Каждый враг предлагает уникальные испытания, адаптируйте свой подход, комбинируйте и комбинируйте свой кулинарный арсенал и одержите восхитительную победу в галактических поисках, чтобы утолить бесконечный голод Хэнгри.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Turlion

Выглядит как-то супер бюджетно... Анимации ходьбы и боя тоже странноваты на мой взгляд. Не знаю что именно не так, но режет глаза

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