Геймерша купила 4000 копий Alan Wake и выяснила, что ни одна из них не работает

Жуткая, умная и обладающая острым и ироничным чувством юмора, Alan Wake остается одной из самых популярных игр ужасов последних 15 лет. Alan Wake 2 превосходит оригинал во всех отношениях, но первые злоключения писателя ужасов по сей день остается одним из самых сильных произведений Remedy, которое настолько полюбилось одной фанатке, что она купила 4000 загружаемых копий.

Алиса, специалист по AV-технологиям и страстная поклонница Alan Wake, заметив на eBay необычный лот — две коробки с кодами загрузки Alan Wake за 240 долларов — решила попробовать. Сейчас она является владельцем 4000 печатных рекламных карточек, каждая из которых содержит отдельную загрузку оригинальной Alan Wake.

«Я предполагаю, что эти карты загрузки происходят из игрового магазина, который в какой-то момент был закрыт, и по той или иной причине на полке осталось слишком много карточек загрузки Alan Wake», — объясняет Алиса. «Карты были упакованы в две прямоугольные картонные коробки, которые немного пострадали за месяц доставки из США в Финляндию. Обе коробки весят около 25 килограммов каждая, что в сумме составляет 50 килограммов хорошего психологического боевика».

Сама опробовав около 20 карт, Алиса говорит, что связалась со службой поддержки Microsoft, чтобы узнать, можно ли заставить какую-нибудь из них работать. Однако похоже, что карты никогда не были активированы в магазине, который их купил, и что им, вероятно, больше десяти лет, из-за чего карточки стали недействительны Вы можете подумать: «Зачем покупать 4000 карточек загрузки Alan Wake?» У Алисы есть ответ.

«Короткий ответ: «это весело», — объясняет она. «Полный ответ таков: в настоящее время я работаю над фанатским видео Alan Wake 2, вдохновленным кинематографическими роликами Alan Wake 2, и как только я увидела на eBay лот из 4000 карточек загрузки Alan Wake 2, у меня в голове было видение сцены, в которой будет использоваться их абсурдное количество. После этого я, наверное, заклею карточками стену в своей комнате, потому что это звучит забавно. А еще я очень люблю Алана Уэйка».