Ремастер Alan Wake окупил затраты на разработку и маркетинг

Игра Alan Wake 2 уже вышла, и хотя пока еще рано судить о ее продажах, похоже, что серия в целом приносит деньги разработчику Remedy Entertainment.
Ремастер Alan Wake, вышедший на современном железе в преддверии выхода сиквела ужастика на выживание, похоже, продолжает хорошо продаваться. В недавно опубликованном квартальном финансовом отчете Remedy подтвердила, что за предыдущий квартал года (июль-сентябрь) ремастер смог окупить затраты на разработку и маркетинг, что привело к росту годовых отчислений финской студии.
Несомненно, ажиотаж вокруг Alan Wake 2 повлиял на продажи ремастера оригинальной игры.
Бабосы потекли ручьем епта!!!!!!!!!!!
Осталось выйти в плюс, но вряд ли этим закончится.
Самое время начать в Стиме продавать.
Это вряд ли
Издавали Эпики. Обычно идёт на 5 лет контракт на издание. Так что, как минимум в 2025 будет и при условии, что контракт не продлят.
любит же народ всякое г..вно душниловое
Напомню, что он вышел 4 октября 2021. То есть больше чем два года понадобилось, чтобы окупится РЕМАСТЕРУ с почти нулевыми изменениями.
Я хоть и люблю первую часть, но это смешно и ужасный провал.