на главную
об игре
Alan Wake 14.05.2010
8.7 2 432 оценки

Ремастер Alan Wake окупил затраты на разработку и маркетинг

butcher69
Новости

Игра Alan Wake 2 уже вышла, и хотя пока еще рано судить о ее продажах, похоже, что серия в целом приносит деньги разработчику Remedy Entertainment.

Ремастер Alan Wake, вышедший на современном железе в преддверии выхода сиквела ужастика на выживание, похоже, продолжает хорошо продаваться. В недавно опубликованном квартальном финансовом отчете Remedy подтвердила, что за предыдущий квартал года (июль-сентябрь) ремастер смог окупить затраты на разработку и маркетинг, что привело к росту годовых отчислений финской студии.

Несомненно, ажиотаж вокруг Alan Wake 2 повлиял на продажи ремастера оригинальной игры.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Гремлин666

Бабосы потекли ручьем епта!!!!!!!!!!!

0
Shеpard

Осталось выйти в плюс, но вряд ли этим закончится.

0
Кей Овальд

Самое время начать в Стиме продавать.

0
Punisher1

Это вряд ли

0
AlexFullBeast
Самое время начать в Стиме продавать.

Издавали Эпики. Обычно идёт на 5 лет контракт на издание. Так что, как минимум в 2025 будет и при условии, что контракт не продлят.

0
ЗакЗак

любит же народ всякое г..вно душниловое

0
AlexFullBeast
Ремастер Alan Wake окупил затраты на разработку и маркетин

Напомню, что он вышел 4 октября 2021. То есть больше чем два года понадобилось, чтобы окупится РЕМАСТЕРУ с почти нулевыми изменениями.

Я хоть и люблю первую часть, но это смешно и ужасный провал.

0