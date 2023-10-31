Ремастер Alan Wake окупил затраты на разработку и маркетинг

Психологический экшен-триллер от создателей знаменитого Max Payne.





Главный герой игры — писатель Алан Уэйк, прославленный мастер триллеров, который в настоящий момент переживает творческий кризис. В поисках вдохновения он решает отправиться со своей невестой в тихий городок Брайт Фоллз. Однако там возлюбленная Алана загадочным образом исчезает, и начинается вереница леденящих кровь кошмаров. Реальность и фантазии смешиваются, и, чтобы выжить, Алану приходится использовать все доступные средства.

В то время как Алан все глубже и глубже погружается в тайну Брайт Фоллз, вокруг него сгущаются тени. Когда наступает темнота, свет становится его главным союзником. Враги черпают силу из тени, но они боятся света. Для того чтобы выжить, необходимо использовать не только привычное оружие, но и все возможные источники света.