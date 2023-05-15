Alan Wake 14.05.2010
8.7 2 250 оценок

В Remedy поздравили Alan Wake с 13-летием

Simple Jack
Новости

14 мая Alan Wake исполнилось 13 лет. В честь годовщины поздравительное видео записали сценарист игры Сэм Лэйк, Илкка Вилли, подаривший внешность герою, и Мэттью Порретта, озвучивший персонажа.

После релиза Alan Wake получила спин-офф American Nightmare, а в 2021 году вышел ремастер для современных платформ. В 2019-м общие продажи серии составляли 4,5 миллиона копий.

Alan Wake 2 планируют выпустить в 2023 году: Remedy занимается полировкой игры. Не исключено, что новые подробности об экшене раскроют на одном из летних игровых показов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Well-offZin

Игра от этого не становиться менее унылой!

-6
Predator556

Унылый твой коммент, а у игры куча поклонников

2
Awareness of greatness Predator556
а у игры куча поклонников

Вот именно что куча, большинству плевать на эту унылость

0