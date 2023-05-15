В Remedy поздравили Alan Wake с 13-летием

14 мая Alan Wake исполнилось 13 лет. В честь годовщины поздравительное видео записали сценарист игры Сэм Лэйк, Илкка Вилли, подаривший внешность герою, и Мэттью Порретта, озвучивший персонажа.

После релиза Alan Wake получила спин-офф American Nightmare, а в 2021 году вышел ремастер для современных платформ. В 2019-м общие продажи серии составляли 4,5 миллиона копий.

Alan Wake 2 планируют выпустить в 2023 году: Remedy занимается полировкой игры. Не исключено, что новые подробности об экшене раскроют на одном из летних игровых показов.