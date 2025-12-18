ЧАТ ИГРЫ
Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 13 381 оценка

Создатели мода Final Cut для Mafia 2 сообщили о закрытии проекта

monk70 monk70

Команда энтузиастов NIGHT WOLVES объявила о закрытии проекта Final Cut для Mafia 2. Разработка мода полностью остановлена, а участники команды покинули проект.

По словам авторов, причиной закрытия стало выгорание и отсутствие ресурсов для дальнейшей поддержки. Разработчики отмечают, что изначально не являлись профессиональными программистами и работали над модом как энтузиасты. Большое количество технических проблем и багов со временем сделало дальнейшую разработку слишком трудоёмкой.

Как сообщается, идея закрытия Final Cut рассматривалась ещё в 2022 году, однако проект продолжал существовать благодаря ожиданиям сообщества и поддержке игроков. В конечном итоге разработка полностью остановилась, и команда приняла окончательное решение поставить точку.

Комментарии:  6
Who am I really

Типичная лень, ведь надо больше донатов

5
JustA_NiceGuy

Не думаю, что лень. Столько лет делать этот мод... не каждый сможет.

1
wianewa JustA_NiceGuy

Ну с дурачья разрабы "мода" для Морровинда всё ещё стригут успешно донаты.

Spillik

Энтузиаст момент.

4
Lamstors

Ого, никогда такого не было

1
Пользователь ВКонтакте

В смысле?! Они же почти закончили. // Максим Долматов