Создатели мода Final Cut для Mafia 2 сообщили о закрытии проекта

Команда энтузиастов NIGHT WOLVES объявила о закрытии проекта Final Cut для Mafia 2. Разработка мода полностью остановлена, а участники команды покинули проект.
По словам авторов, причиной закрытия стало выгорание и отсутствие ресурсов для дальнейшей поддержки. Разработчики отмечают, что изначально не являлись профессиональными программистами и работали над модом как энтузиасты. Большое количество технических проблем и багов со временем сделало дальнейшую разработку слишком трудоёмкой.
Как сообщается, идея закрытия Final Cut рассматривалась ещё в 2022 году, однако проект продолжал существовать благодаря ожиданиям сообщества и поддержке игроков. В конечном итоге разработка полностью остановилась, и команда приняла окончательное решение поставить точку.
Типичная лень, ведь надо больше донатов
Не думаю, что лень. Столько лет делать этот мод... не каждый сможет.
Ну с дурачья разрабы "мода" для Морровинда всё ещё стригут успешно донаты.
Энтузиаст момент.
Ого, никогда такого не было
В смысле?! Они же почти закончили. // Максим Долматов