Новый закулисный видеоролик Saros посвящён персонажам и актёрам

В новом видео Saros от Housemarque (и сообщении в блоге PlayStation) директор игры Грегори Лауден рассказывает о том, как трейлер демонстрирует более глубокую приверженность повествованию и актёрскому составу игры.

Мы хотели как можно больше изучить наше повествование и продемонстрировать наш ансамбль неигровых персонажей. У нас феноменальный актерский состав. Они привнесли ​​аутентичность и реальность в персонажей.

Конечно, эти разные личности в конечном итоге столкнутся, когда природа их затруднительного положения станет яснее.

Дизайнер сюжета Уильям Шонесси сказал:

Чем больше персонажи учатся, тем больше растёт чувство страха. Разногласия внутри команды возрастают, и каждый справляется с этим по-своему.

Кинематографист Халил Осайми вспоминает одну из первых сцен, снятых командой, которую он назвал «моментом откровения для меня: чего мы можем достичь сегодня в рассказывании историй». Хотя Housemarque «не боится приближать камеру», здесь есть трудности.

Технический директор Мартин Контел сказал

Мы впервые делаем видеоролики с с демонстрацией лиц персонажей крупным планом. Мы не боимся приближать камеру. Но анимировать человеческое лицо невероятно сложно: одна неверная мышца и счастливое выражение могут превратиться в ухмылку или что-то непреднамеренное.

Saros выйдет 30 апреля 2026 года на PS5.