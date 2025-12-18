Для Cymanti вышел скин New Dawn - милый, но смертельно опасный

В Polytopia стартовало новое визуальное обновление для племени Cymanti — скин New Dawn. Его идея проста: сохранить улей, сделав его существ более «дружелюбными» на вид, но не менее опасными в бою.

«Движение New Dawn» предлагает игрокам новый облик юнитов — Fairies, Shoos, Squishies, Claudes и других необычных существ. За милой внешностью всё так же скрывается ядовитая биология и агрессивный стиль игры Cymanti.

Скин New Dawn уже доступен для покупки, а вместе с этим разработчики добавили скидку на стандартных Cymanti, чтобы новые игроки могли сразу присоединиться к улью.