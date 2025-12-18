Ubisoft выпускает обновление 1.1.1 для Assassin's Creed: Mirage

Ubisoft рассказала про обновление 1.1.1 для Assassin’s Creed: Mirage и поделилась полными примечаниями к патчу. Обновление содержит целенаправленный набор улучшений качества игры, исправлений ошибок и улучшений стабильности на всех платформах. Обновление устраняет давние проблемы, связанные с сохранением постоянной смерти, достижениями, последовательностями Анимуса и игровым процессом, зависящим от региона, а также представляет столь востребованную консольную опцию.

Помимо исправлений игрового процесса, обновление улучшает визуальные эффекты, элементы пользовательского интерфейса, локализацию и производительность для конкретной платформы. Хотя это обновление и не является многофункциональным, оно улучшает общее впечатление и устраняет некоторые проблемы, связанные с продвижением и повторами, с которыми сталкивались игроки.

Патч 1.1.1 исправляет проблему с сохранениями постоянной смерти. Если вы загрузите старое сохранение постоянной смерти, игра больше не будет менять сложность обратно на «Ученик». Все игроки теперь могут купить планы улучшения для Меча Нимлота и Кинжала Абиса. Украденные товары и мелодии уда теперь останутся в вашем инвентаре при запуске «Новой игры+». Обновление также добавляет новые записи Кодекса для Аль-Улы.

Обновление также сделает вашу игру более стабильной. Согласно журналу изменений, патч исправляет сбои, которые могли произойти при воспроизведении миссий из меню Анимуса. Он также исправляет ошибку, из-за которой игра могла зависать при перезапуске той же миссии с экрана обзора.

Также стоит отметить, что есть несколько исправлений только для ПК. Точнее, обновление устраняет проблемы со стабильностью при активации опции Intel Xess Frame Generation, Windows HDR и HDR в игре в системе с графическим процессором Intel ARC. Более того, патч настраивает предустановленные по умолчанию сочетания клавиш для парирования на мыши и клавиатуре.

Размеры патчей: