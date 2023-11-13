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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 1 431 оценка

Alan Wake 2 получила хвалебный трейлер, демонстрирующий положительные отзывы критиков

monk70
Новости

Ожидание Alan Wake 2 было долгим, до такой степени, что часто казалось, что игра никогда не будет выпущена, но теперь, когда она наконец вышла, можно с уверенностью сказать, что она оправдала ожидания. Хоррор-игра от Remedy Entertainment получила широкое признание критиков и игроков, и, чтобы подчеркнуть некоторые из них, разработчик выпустил новый хвалебный трейлер.

Хотя Alan Wake 2 уже вышла, Remedy продолжает работу над игрой, недавно выпустив обновление, внесшее более 100 исправлений. Между тем, также подтверждено, что игра получит два расширения: The Night Springs и The Lake House, которые должны выйти где-то в 2024 году.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пааатч

Однозначно 10/10. Кайфонул от игры

8
WithoutFear

Великолепная игра и полностью заслуженные оценки. Ремеди никогда не подводило.

8
Protocol10

для "бесплатной" игры неплохой результат

-7
Денис Сидоров 5

Ничего нового не внесли в игру, кроме графики и системных требований всё 10 из 10)))))))))

-10
Баклажонок
1
rewgerg43252

Когда больше похвалиться нечем...

-12
fox nemets

извращенцы)))пока не будет патча на 10 серию эта игра для меня умерла

-12
Пааатч

Я здесь! Качай меня! Качай меня полностью)))))

5
Kartonkratos Пааатч

Да это обиженка! у которого игра не пошла, так сразу начал ее хейтить ))

4
ShadowM88

Там же нудятина капитальная. Не такого я ждал 13 лет.

-12