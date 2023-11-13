Alan Wake 2 получила хвалебный трейлер, демонстрирующий положительные отзывы критиков

Ожидание Alan Wake 2 было долгим, до такой степени, что часто казалось, что игра никогда не будет выпущена, но теперь, когда она наконец вышла, можно с уверенностью сказать, что она оправдала ожидания. Хоррор-игра от Remedy Entertainment получила широкое признание критиков и игроков, и, чтобы подчеркнуть некоторые из них, разработчик выпустил новый хвалебный трейлер.
Хотя Alan Wake 2 уже вышла, Remedy продолжает работу над игрой, недавно выпустив обновление, внесшее более 100 исправлений. Между тем, также подтверждено, что игра получит два расширения: The Night Springs и The Lake House, которые должны выйти где-то в 2024 году.
Однозначно 10/10. Кайфонул от игры
Великолепная игра и полностью заслуженные оценки. Ремеди никогда не подводило.
для "бесплатной" игры неплохой результат
Ничего нового не внесли в игру, кроме графики и системных требований всё 10 из 10)))))))))
Когда больше похвалиться нечем...
извращенцы)))пока не будет патча на 10 серию эта игра для меня умерла
Я здесь! Качай меня! Качай меня полностью)))))
Да это обиженка! у которого игра не пошла, так сразу начал ее хейтить ))
Там же нудятина капитальная. Не такого я ждал 13 лет.