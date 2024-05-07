Авторы Alan Wake 2 вдохновлялись The Evil Within и готовы принять разработчиков из уже закрытой студии Tango Gameworks

Сегодня компания Microsoft и её игровое подразделение Xbox отметились очередным спорным решением. Топ-менеджеры посчитали необходимым ликвидировать сразу несколько опытных студий-разработчиков, которые успели подарить геймерам уникальные игровые миры. Одной из пострадавших команд стала японская студия Tango Gameworks, ответственная за Hi-Fi Rush и The Evil Within. Многие пользователи в социальных сетях уже выразили поддержку команде разработчиков, среди неравнодушных оказались и официальные представители Remedy. Финская студия готова принять всех пострадавших программистов и дизайнеров.
Такой поступок в Remedy Entertainment объяснили тем, что творчество Tango Gameworks во многом повлияло на последние проекты студии. В частности, недавний хит — Alan Wake 2, создавался под впечатлением хоррор-серии The Evil Within. Команда была воодушевлена мрачными образами из игры, а также мистическим сюжетом. Кроме того, команда Remedy высоко оценила необычный игровой процесс в Hi-Fi Rush.
При разработке Alan Wake 2 мы черпали вдохновение как из The Evil Within, так и из The Evil Within 2. Обе они — отличные игры ужасов, и мне очень грустно, что мы не увидим продолжения франшизы от Tango Gameworks. У нас есть открытые вакансии в Remedy, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами!"
— заявил геймдизайнер Alan Wake 2 Кайл Роули.
Он также добавил, что именно такие специалисты нужны в современной игровой индустрии. Он вместе с Remedy будет рад поработать с разработчиками Tango Gameworks, которые были вынуждены покинуть своё рабочее место из-за решения Microsoft.
До меня только что доперло, что из-за этих утырочных майков больше никакого эвил вазелина 3 теперь однозначно не будет. Вот уроды…
Они и так вроде говорили, что хорроры не будут выпускать // Black Prince
Там пацан свою контору создал, к успеху идет)) // Константин Лис
И 3 дизонорда не будет
Эх, лучше бы The Evil Within 3 выпустили, вместо Alan Wake 2
Первая часть действительно отличная. Надеюсь, пригодятся в Ремеди.
ну правильно своих то нет!
может эти чему толковому научат
Что-то хреново вдохновлялись, раз на выходе такая параша вышла!
😂😂😂
Да кто там только не готов их брать:D, вот только какие-то новости о Evil Within 3 проскальзывали ранее, чёт не верится что свернули проект, может др. студии отдадут? Если это действительно так, пусть уже заявляют об этом, что неокупивший, но хороший Prey закрыли как и серию EW. С точки зрения концовки EW 2 не может быть закрыт. Вот Dishonored 2 да, закончило историю (ещё и отд. dlc переросш. в игру было), и то со стороны новых регионов там есть заявления что стоило бы возродить какую-то историю, а тут как бы напрашивается, хоть и 7 лет прошло с выпуска EW 2, это много. Но это ж не говорит о том, что игроки не ждут продолжения серии Wolfenstein, также и тут.
Чёт не видно было, что они вдохновлялись вивином, больше видно было что они вдохновлялись лсд, повесткой и отсутствием геймплея в своей игре. Такой душной и такой распиаренной игры давно уже не видел. Хватило только на 4 часа игры.
Жалко студию
Не дай бог второй раз такой кал выпустить))
Золотая малина, не иначе
Ага вдохновлялись, в итоге сделали унылое, скучное, тупое кинцо которое ни в какое сравнение ни идёт с шедевральынми The Evil Within 1,2.
Надо было разрабатывать 3 часть, а не спорный Ghostwire Tokyo. Это и повлияло на закрытие студии.
Ага-ага, ивел визином они вдохновлялись, лол.
Там уши резидент ивела 2 ремейк торчат отовсюду.
нужно больше качественных специалистов
Авторы Alan Wake 2 вдохновлялись The Evil Within, авторы которой вдохновлялись RE4.
да ладно, хватит ныть. Ни одной нормальной игры не сделали. HiFi Rush - это вообще что? Ритм-игра? Кому это надо? А The Evil Within - тупой клон Resident Evil, только с еще более дурацким сюжетом. Alan Wake 2 тоже не шедевр, так что пусть Remedy лучше своими проблемами занимается, чем сопли распускает.
это очень мягко сказано)
А серию Outlast забыли упомянуть, так вашего мизинца не достойна?:D
Outlast тоже шедевр, конечно. Бегаешь с камерой по темным коридорам и пугаешься скримеров. Инновации прям хлещут через край. Не смеши мои тапки, эксперт.