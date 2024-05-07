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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 248 оценок

Авторы Alan Wake 2 вдохновлялись The Evil Within и готовы принять разработчиков из уже закрытой студии Tango Gameworks

Gutsz
Новости

Сегодня компания Microsoft и её игровое подразделение Xbox отметились очередным спорным решением. Топ-менеджеры посчитали необходимым ликвидировать сразу несколько опытных студий-разработчиков, которые успели подарить геймерам уникальные игровые миры. Одной из пострадавших команд стала японская студия Tango Gameworks, ответственная за Hi-Fi Rush и The Evil Within. Многие пользователи в социальных сетях уже выразили поддержку команде разработчиков, среди неравнодушных оказались и официальные представители Remedy. Финская студия готова принять всех пострадавших программистов и дизайнеров.

Такой поступок в Remedy Entertainment объяснили тем, что творчество Tango Gameworks во многом повлияло на последние проекты студии. В частности, недавний хит — Alan Wake 2, создавался под впечатлением хоррор-серии The Evil Within. Команда была воодушевлена мрачными образами из игры, а также мистическим сюжетом. Кроме того, команда Remedy высоко оценила необычный игровой процесс в Hi-Fi Rush.

При разработке Alan Wake 2 мы черпали вдохновение как из The Evil Within, так и из The Evil Within 2. Обе они — отличные игры ужасов, и мне очень грустно, что мы не увидим продолжения франшизы от Tango Gameworks. У нас есть открытые вакансии в Remedy, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами!"

— заявил геймдизайнер Alan Wake 2 Кайл Роули.

Он также добавил, что именно такие специалисты нужны в современной игровой индустрии. Он вместе с Remedy будет рад поработать с разработчиками Tango Gameworks, которые были вынуждены покинуть своё рабочее место из-за решения Microsoft.

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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
GraF68ru

До меня только что доперло, что из-за этих утырочных майков больше никакого эвил вазелина 3 теперь однозначно не будет. Вот уроды…

20
Пользователь ВКонтакте

Они и так вроде говорили, что хорроры не будут выпускать // Black Prince

-2
Пользователь ВКонтакте

Там пацан свою контору создал, к успеху идет)) // Константин Лис

-1
USAROKSTARONE

И 3 дизонорда не будет

0
Real Slim Shady

Эх, лучше бы The Evil Within 3 выпустили, вместо Alan Wake 2

13
Кей Овальд

Первая часть действительно отличная. Надеюсь, пригодятся в Ремеди.

5
dreamevil2067
Он также добавил, что именно такие специалисты нужны в современной игровой индустрии. Он вместе с Remedy будет рад поработать с разработчиками Tango Gameworks

ну правильно своих то нет!

может эти чему толковому научат

2
Artemus2.0

Что-то хреново вдохновлялись, раз на выходе такая параша вышла!

1
Nekromant34

😂😂😂

0
bohdan2015

Да кто там только не готов их брать:D, вот только какие-то новости о Evil Within 3 проскальзывали ранее, чёт не верится что свернули проект, может др. студии отдадут? Если это действительно так, пусть уже заявляют об этом, что неокупивший, но хороший Prey закрыли как и серию EW. С точки зрения концовки EW 2 не может быть закрыт. Вот Dishonored 2 да, закончило историю (ещё и отд. dlc переросш. в игру было), и то со стороны новых регионов там есть заявления что стоило бы возродить какую-то историю, а тут как бы напрашивается, хоть и 7 лет прошло с выпуска EW 2, это много. Но это ж не говорит о том, что игроки не ждут продолжения серии Wolfenstein, также и тут.

1
Peace Dead

Чёт не видно было, что они вдохновлялись вивином, больше видно было что они вдохновлялись лсд, повесткой и отсутствием геймплея в своей игре. Такой душной и такой распиаренной игры давно уже не видел. Хватило только на 4 часа игры.

0
Mad_cloud

Жалко студию

0
darkfoxclock

Не дай бог второй раз такой кал выпустить))

Золотая малина, не иначе

0
saa0891

Ага вдохновлялись, в итоге сделали унылое, скучное, тупое кинцо которое ни в какое сравнение ни идёт с шедевральынми The Evil Within 1,2.

0
СССР2

Надо было разрабатывать 3 часть, а не спорный Ghostwire Tokyo. Это и повлияло на закрытие студии.

-1
shurasick876

Ага-ага, ивел визином они вдохновлялись, лол.
Там уши резидент ивела 2 ремейк торчат отовсюду.

-2
Гемор

нужно больше качественных специалистов

-4
Макс Макс 007

Авторы Alan Wake 2 вдохновлялись The Evil Within, авторы которой вдохновлялись RE4.

-4
Gridon

да ладно, хватит ныть. Ни одной нормальной игры не сделали. HiFi Rush - это вообще что? Ритм-игра? Кому это надо? А The Evil Within - тупой клон Resident Evil, только с еще более дурацким сюжетом. Alan Wake 2 тоже не шедевр, так что пусть Remedy лучше своими проблемами занимается, чем сопли распускает.

-8
ABOMINOG1
Alan Wake 2 тоже не шедевр

это очень мягко сказано)

3
bohdan2015

А серию Outlast забыли упомянуть, так вашего мизинца не достойна?:D

0
Gridon bohdan2015

Outlast тоже шедевр, конечно. Бегаешь с камерой по темным коридорам и пугаешься скримеров. Инновации прям хлещут через край. Не смеши мои тапки, эксперт.

1