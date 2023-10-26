Для 30 FPS нужна RTX 3060: Alan Wake 2 протестировали на 25 видеокартах

Журналисты TechPowerUp протестировали Alan Wake 2 на 25 видеокартах от NVIDIA и AMD. Игру запустили в разрешениях 1080p, 2K и 4K на максимальных настройках графики.
Самая слабой видеокартой в тестах в 1080p оказалась RTX 3060. Самая популярная видеокарта среди пользователей Steam выдала 44,9 FPS. Стабильных 60 кадров в секунду удается получить на RTX 4060 Ti. RTX 2080 Ti и RTX 3060 Ti не хватило до 60 FPS совсем чуть-чуть — обе видеокарты выдала 59,5 кадров.
В разрешении 2K для 60 кадров в секунду понадобится RX 6900 XT (61,5 FPS) и более мощные GPU. Для 30 FPS хватит и RTX 3060.
В 4K стабильные 60 кадров в секунду удается получить только на RTX 4090. С 30 FPS справятся видеокарты, начиная с RX 6800 XT.
Также игру протестировал на более слабых видеокартах блогер Daniel Owen. GTX 1070 не смогла выдать даже 30 FPS. А вот RTX 2060 на низких настройках графики позволяет играть при стабильных 35 кадрах в секунду.
Alan Wake 2 вышла 27 октября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Журналисты высоко оценили ее — на Metacritic у игры 89 баллов из 100.
Дурдом )
полный
Plague Tale Reqiem работал так же. Пипец тут раздули не пойми чего, щас просто половина слышит звон и не знает где он, просто на рефлексах воет под каждой новостью.
Просто тест Dead Space и Робокоп.
И Alan Wake 2, фпс даже больше чем в Dead Space Remake, боже какой дурдом, никогда такого не было и вот опять)
Типикал, ноющие по рефлеrсу ПГ. Уже и забыли что в системках был dlss на производительность для 3060 на минималках. А щас уже как будто и 45 фпс на ультрачах и в нативе 1080р это дурдом.
Они походу думают что у всех 4090...
Такой брэд с этой игрой... На что они рассчитают не понятно. Будто ГТА 10 выходит. Что все сразу должны бежать в маказ за топ за картами...
По мне это нормально
Вы хотите и графику у игр лучше, и движок лучше подавай и оптимизацию и играть на старых видеокартах
Нытье тут вижу только у тех, у кого старые видеокарты
Пора улучшать требования для игр, это прогресс
Так в том та дела что графон не плох, но не более. Требовать все и сразу от топ видеокарт от посредственной игры... Эта больше похоже ленивую оптимизация и договорняк с нвидия. Такими темпами 4090 через год-два уже будет затычкой.
4090 уже сейчас для 4к с длсс не хватает какой год или 2
Это больше похоже на болтовню если честно
Может игра и никакая, но никто кроме журналистов, разработчиков и избранных в нее не играл. Писать о посредственности игры не играв нее расписываться минимум в невежественности
Это как делать мнение об фильме по трейлеру
А эти отзывы по трейлерам-это детский сад
Так что извини друг..но мнение в корзину можно кинуть
Дурачок? Для 4к с длсс хватит 4070.
"Alan Wake 2 вышла 27 октября"
Чел из будущего)
Эх, тут бы потянула в 30 FPS на минималках.
я такой с 3050 в 720p на минималках ееее
И всё же ты в неё поиграешь! А не как "Эти" будут играть в симулятор запуска 😂
Да и не только, правда с FSR.
Кстати и на 1650 вполне себе играбельно, тоже с FSR.
О а не так все плохо! пойдет, жить можно))
да да согласен поиграю))
Пора 5090 покупать уже
5090 мало для такой шикарной игры. Я предусмотрительно взял 6090, чтобы в 1080p нормально пошло.
Скорей бы вышла, очень жду!!! Она в начале 25 года выйдет, если не ошибаюсь.
Прогрев гоев.
На 4080 - 55фпс,ну это уже не плохо,ладно завтра заценим вечером что почём.
На 2060 супер 40 фпс будет, значит поиграем.
В магаз за топ картой уже сгонял?)))
Теперь будем играть как в начале нулевых в игры с 30 фпс ))
Мдэ..Тот же Last Of Us не хуже выглядит уж точно. Но при этом там требования явно поскромнее будут..
тлоу лучшк
первые два скрина одинаковые
Так все же получается прикрутили поддержку карт без меш шейдеров, правда судя по написанному легче владельцам этих карт не станет :)
Так тут скорее всего под нвидиа челы легли, потому что с длсс 3, 3.5 фпс растет в 2-3 раза если не больше
А на сколько он должен расти? Если при длсс 3.5 рендер в ДВА раза меньше, следовательно и идти должно в 2 раза лучше, не? С 3 аналогично так как каждый ВТОРОЙ кадр сгенерированный.
если ртх без генератора кадров то в принципе могу поверить в 2х каретный рост за счет того что плотность лучей ниже а возможно и сам рендер ниже от целевого ак еще лучи раз через раз. нагрузка может быть в 4-5 раз ниже чем 4к в нативе
если про генератор кадров то рассуждать то там фпс фейковый проста.
На Rx 6600 xt скок фпс?
На ютубе есть шутник , тестит игры с низким рендером. Естественно при таком раскладе графика там ужасная , и в связи с чем высокий фпс. А в комментах все радуются что игра летает в 60 фпс на их ведрах.
Кушать подано - садить жрать, пожалуйста :D
Пфф, ради чего. Графика обычная.
Я конечно не эксперт, но кто-то видит разницу между низкими и высокими в этой игре?
На 3070ти в 2к 53фпс, думал будет хуже, а это вообще хорошо.
С лучами?
Для 1080p и 30FPS нужна 3060??? Она настолько лучше выглядит чем CP2077 который у меня на 3060TI идёт почти на макс. настройках с лучами и в 60FPS? Что же это твориться?..
Как обычно оптимизация в сделку не входила, навыдумывали сказок, а от прошлой части не сказать что вау огромные различая в играх
Мелочи жизни , со временем проведут оптимизацию и будет всё нормально , главное чтобы не затягивали с этим как это произошло в Киберпанк 2077.
качнем а там будем посмотреть на это чудо
Rx 6600 играбельно 50-60 fps medium. Gtx 1650 super играбельно
Ну хоть 60 фпс можно спокойно получить в 2k ещё FSR подрубить дабы вообще не парится
Используют один и тот-же движок, но с каждой новой игрой подавай НОВУЮ карту... а когда-то хватало обновить драйвера... При этом игры(как на ам.горках) то хорошие , то херовые(как внешне так и вообще) и я НЕ понимаю, к чему там такие требования... Почему на морально устаревший приставочках, все работает , а на ПК вечно какие-то приколы... И если судить по слухам, то НОВАЯ плойка не раньше 25 года появится... к тому времени будут орать, что 5500+- ТИ мать его уже мало -_-
Потому что на приставке разрешение 240р растянутое на 4к
попробуй поставь 240р и растяни его на 4к, явно дичь будет, ладно +- 720Р там... но я чёт не помню, что-б Паук или Кратос хреново выглядели(по Пк присету- это +- средние настройки)...
Понятно... Пошёл выкидывать
Самое главное 4090 потянет
Алана Уэйкша на Geforce 30серии в 30фпс, Geforce 40серии в 40фпс :) Новые игры рулят и выруливают. Если бы я захотел в этот треш сыграть, то у меня наверно было бы 16фпс, на моей 1660 :) Или вообще не пойдёт, раз минимум нужна 2060..... Точнее 2060-го года видяха :)
12 января 2021 года была анонсирована наиболее массовая видеокарта GeForce RTX 3060. - предлагаешь каждый год обновляться ? а хуху не хохо ? особенно учитывая что другие игры вышедшие сейчас прекрасно идут даже на гораздо старее видяхах и выглядят тоже очень даже ..
С 12 января 2021 года прошло уже почти три года.
😂
Твоей 3060 3 года стукнет, а ты всё носишься с ней затирая про массовость. Тебе тоже ни кто не предлагал что она будет тянуть всё на ультрачах годами. Это ты сам для себя решил что купил и теперь 5 лет без апгрейда.
а причем тут ультра если на минималках идет в +-30фпс ало .. я бы еще понял 60 фпс на минималках. Тебя кормят неоптимизированным продуктом , а ты и рад быть хомяком , стоящим в ежегодной очереди за новой видюшкой лол