на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Для 30 FPS нужна RTX 3060: Alan Wake 2 протестировали на 25 видеокартах

Simple Jack

Журналисты TechPowerUp протестировали Alan Wake 2 на 25 видеокартах от NVIDIA и AMD. Игру запустили в разрешениях 1080p, 2K и 4K на максимальных настройках графики.

Самая слабой видеокартой в тестах в 1080p оказалась RTX 3060. Самая популярная видеокарта среди пользователей Steam выдала 44,9 FPS. Стабильных 60 кадров в секунду удается получить на RTX 4060 Ti. RTX 2080 Ti и RTX 3060 Ti не хватило до 60 FPS совсем чуть-чуть — обе видеокарты выдала 59,5 кадров.

В разрешении 2K для 60 кадров в секунду понадобится RX 6900 XT (61,5 FPS) и более мощные GPU. Для 30 FPS хватит и RTX 3060.

В 4K стабильные 60 кадров в секунду удается получить только на RTX 4090. С 30 FPS справятся видеокарты, начиная с RX 6800 XT.

Также игру протестировал на более слабых видеокартах блогер Daniel Owen. GTX 1070 не смогла выдать даже 30 FPS. А вот RTX 2060 на низких настройках графики позволяет играть при стабильных 35 кадрах в секунду.

Alan Wake 2 вышла 27 октября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Журналисты высоко оценили ее — на Metacritic у игры 89 баллов из 100.

Источник  
-37
79
Комментарии: 79
Ваш комментарий
жифорсник

Дурдом )

39
MrJuravlesTi

полный

7
-Zion-

Plague Tale Reqiem работал так же. Пипец тут раздули не пойми чего, щас просто половина слышит звон и не знает где он, просто на рефлексах воет под каждой новостью.
Просто тест Dead Space и Робокоп.

И Alan Wake 2, фпс даже больше чем в Dead Space Remake, боже какой дурдом, никогда такого не было и вот опять)

Типикал, ноющие по рефлеrсу ПГ. Уже и забыли что в системках был dlss на производительность для 3060 на минималках. А щас уже как будто и 45 фпс на ультрачах и в нативе 1080р это дурдом.

-4
FlowingNekton -Zion-

Они походу думают что у всех 4090...

0
ТвойПапка

Такой брэд с этой игрой... На что они рассчитают не понятно. Будто ГТА 10 выходит. Что все сразу должны бежать в маказ за топ за картами...

28
Melmi30

По мне это нормально

Вы хотите и графику у игр лучше, и движок лучше подавай и оптимизацию и играть на старых видеокартах

Нытье тут вижу только у тех, у кого старые видеокарты

Пора улучшать требования для игр, это прогресс

-55
NIGERША Melmi30

Так в том та дела что графон не плох, но не более. Требовать все и сразу от топ видеокарт от посредственной игры... Эта больше похоже ленивую оптимизация и договорняк с нвидия. Такими темпами 4090 через год-два уже будет затычкой.

28
devildoom NIGERША

4090 уже сейчас для 4к с длсс не хватает какой год или 2

3
Melmi30 NIGERША

Это больше похоже на болтовню если честно

Может игра и никакая, но никто кроме журналистов, разработчиков и избранных в нее не играл. Писать о посредственности игры не играв нее расписываться минимум в невежественности

Это как делать мнение об фильме по трейлеру

А эти отзывы по трейлерам-это детский сад

Так что извини друг..но мнение в корзину можно кинуть

-22
NIGERША devildoom

Дурачок? Для 4к с длсс хватит 4070.

-10
zjkjt

"Alan Wake 2 вышла 27 октября"

14
Omnia Smirnow

Чел из будущего)

3
Omnia Smirnow

Эх, тут бы потянула в 30 FPS на минималках.

5
супер пиявка

я такой с 3050 в 720p на минималках ееее

3
Well-to-doAelinor

И всё же ты в неё поиграешь! А не как "Эти" будут играть в симулятор запуска 😂

-5
Zelder_200

Да и не только, правда с FSR.

Кстати и на 1650 вполне себе играбельно, тоже с FSR.

3
супер пиявка Zelder_200

О а не так все плохо! пойдет, жить можно))

3
супер пиявка Well-to-doAelinor

да да согласен поиграю))

0
Олег Фамилия

Пора 5090 покупать уже

2
SomeMark

5090 мало для такой шикарной игры. Я предусмотрительно взял 6090, чтобы в 1080p нормально пошло.

2
Stetet

Скорей бы вышла, очень жду!!! Она в начале 25 года выйдет, если не ошибаюсь.

1
Амиминору

Прогрев гоев.

2
DEDGAMER

На 4080 - 55фпс,ну это уже не плохо,ладно завтра заценим вечером что почём.

1
tvorog8088

На 2060 супер 40 фпс будет, значит поиграем.

1
Комментарий удален
tvorog8088 ТвойПапка

В магаз за топ картой уже сгонял?)))

0
kolinmah

Теперь будем играть как в начале нулевых в игры с 30 фпс ))

1
Feliskotta

Мдэ..Тот же Last Of Us не хуже выглядит уж точно. Но при этом там требования явно поскромнее будут..

1
maksimfighter

тлоу лучшк

0
d3v1z0r

первые два скрина одинаковые

0
worys

Так все же получается прикрутили поддержку карт без меш шейдеров, правда судя по написанному легче владельцам этих карт не станет :)

0
IceStorm235

Так тут скорее всего под нвидиа челы легли, потому что с длсс 3, 3.5 фпс растет в 2-3 раза если не больше

0
-Zion-

А на сколько он должен расти? Если при длсс 3.5 рендер в ДВА раза меньше, следовательно и идти должно в 2 раза лучше, не? С 3 аналогично так как каждый ВТОРОЙ кадр сгенерированный.

0
MunchkiN 616

если ртх без генератора кадров то в принципе могу поверить в 2х каретный рост за счет того что плотность лучей ниже а возможно и сам рендер ниже от целевого ак еще лучи раз через раз. нагрузка может быть в 4-5 раз ниже чем 4к в нативе
если про генератор кадров то рассуждать то там фпс фейковый проста.

0
FrankCecil

На Rx 6600 xt скок фпс?

0
Wandjo

На ютубе есть шутник , тестит игры с низким рендером. Естественно при таком раскладе графика там ужасная , и в связи с чем высокий фпс. А в комментах все радуются что игра летает в 60 фпс на их ведрах.

Спойлер
0
Богдан Мастдаев
9
Богдан Мастдаев

Кушать подано - садить жрать, пожалуйста :D

0
Deveron

Пфф, ради чего. Графика обычная.

0
Wyzar

Я конечно не эксперт, но кто-то видит разницу между низкими и высокими в этой игре?

0
MadDarkGuard

На 3070ти в 2к 53фпс, думал будет хуже, а это вообще хорошо.

0
Bigalex78

С лучами?

0
MadDarkGuard Bigalex78
Навряд ли)
0
PaulX

Для 1080p и 30FPS нужна 3060??? Она настолько лучше выглядит чем CP2077 который у меня на 3060TI идёт почти на макс. настройках с лучами и в 60FPS? Что же это твориться?..

0
kotasha

Как обычно оптимизация в сделку не входила, навыдумывали сказок, а от прошлой части не сказать что вау огромные различая в играх

0
Elektronik19

Мелочи жизни , со временем проведут оптимизацию и будет всё нормально , главное чтобы не затягивали с этим как это произошло в Киберпанк 2077.

0
Юркец

качнем а там будем посмотреть на это чудо

-1
Glodus Muspell

Rx 6600 играбельно 50-60 fps medium. Gtx 1650 super играбельно

-1
DenisVTR

Ну хоть 60 фпс можно спокойно получить в 2k ещё FSR подрубить дабы вообще не парится

-1
Ang Dark

Используют один и тот-же движок, но с каждой новой игрой подавай НОВУЮ карту... а когда-то хватало обновить драйвера... При этом игры(как на ам.горках) то хорошие , то херовые(как внешне так и вообще) и я НЕ понимаю, к чему там такие требования... Почему на морально устаревший приставочках, все работает , а на ПК вечно какие-то приколы... И если судить по слухам, то НОВАЯ плойка не раньше 25 года появится... к тому времени будут орать, что 5500+- ТИ мать его уже мало -_-

-1
Артур Котовой

Потому что на приставке разрешение 240р растянутое на 4к

0
Ang Dark Артур Котовой

попробуй поставь 240р и растяни его на 4к, явно дичь будет, ладно +- 720Р там... но я чёт не помню, что-б Паук или Кратос хреново выглядели(по Пк присету- это +- средние настройки)...

0
MeduzaRUS

Понятно... Пошёл выкидывать

-2
RickeyIMBA

Самое главное 4090 потянет

-2
ka27

Алана Уэйкша на Geforce 30серии в 30фпс, Geforce 40серии в 40фпс :) Новые игры рулят и выруливают. Если бы я захотел в этот треш сыграть, то у меня наверно было бы 16фпс, на моей 1660 :) Или вообще не пойдёт, раз минимум нужна 2060..... Точнее 2060-го года видяха :)

-2
Twiceasniceasguys
-31
gliga142

12 января 2021 года была анонсирована наиболее массовая видеокарта GeForce RTX 3060. - предлагаешь каждый год обновляться ? а хуху не хохо ? особенно учитывая что другие игры вышедшие сейчас прекрасно идут даже на гораздо старее видяхах и выглядят тоже очень даже ..

14
SergeK69 gliga142

С 12 января 2021 года прошло уже почти три года.

-15
Well-to-doAelinor

😂

-3
-Zion- gliga142

Твоей 3060 3 года стукнет, а ты всё носишься с ней затирая про массовость. Тебе тоже ни кто не предлагал что она будет тянуть всё на ультрачах годами. Это ты сам для себя решил что купил и теперь 5 лет без апгрейда.

-15
gliga142 -Zion-

а причем тут ультра если на минималках идет в +-30фпс ало .. я бы еще понял 60 фпс на минималках. Тебя кормят неоптимизированным продуктом , а ты и рад быть хомяком , стоящим в ежегодной очереди за новой видюшкой лол

6