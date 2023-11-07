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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 270 оценок

Для Alan Wake 2 вышло небольшое обновление с исправлениями

butcher69
Новости

Компания Remedy Entertainment объявила о том, что она работает над несколькими обновлениями для своей игры в жанре ужасов на выживание Alan Wake 2.

Сегодняшний патч небольшой и частично исправляет проблему с пропадающим звуком в прологе на Xbox Series. Полное исправление будет представлено в одном из будущих обновлений. Обновление так же убирает проблемы, которые мешали пройти миссии "Комната 665" и "Местная девушка".

С небольшим списком исправлений вы можете ознакомиться здесь.

Игра Alan Wake 2 вышла всего несколько дней назад (27 октября) для ПК эксклюзивно через Epic Games Store, PS5 и Xbox Series X|S.

-8
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
FlowingNekton

Не знаю почему, но не хочется в нее играть, через силу прохожу... Опять это мозгоебство с пространствами и мирами... За Алана поинтереснее играть, за Сагу туда сюда по одной и той же локации гонял. Зачем то убрали поездки на машине, сделали заставки

4
kolinmah

Все просто. Игру сделали более артхаусной, типа не для всех. Для инди-проекта было бы неплохо. Но так как туда вбухали бабла - то мне стало совершенно непонятно. Отобьют ли бюджет - вот в чем вопрос.

0
Protocol10 kolinmah

Бюджет 50 млн. евро. Игра эпиками профинансирована. Кто говорит полностью, кто наполовину. Думаю, что переживать не стоит.

0
kolinmah Protocol10

Не важно кем профинансирована, важно какой бюджет.

0
Protocol10 kolinmah

50 млн. евро. Я не смотрел сколько игра стоит на западе. Но если по 60 евро/баксов продают, то порядка 1-1.5 млн проданных копий будет достаточно чтобы отбить бюджет, ну понятное дело минус налоги и т. д. еще.

0
veterrock

Еле осилил пройти эту игру до конца,по началу прям залипал и было интересно,но после прохождения игры на 70% становится на столько все уныло и однообразно и начинает просто раздражать то что ближе к концовке накрутили,под грибами наверное или еще под чем по веселее писался сценарий,под конец уже играл лишь бы закончить этот шедевр.

2
EvgeniiV

Перевод ещё бы хороший русский,а то там не всё переводят

0
Gector17792020

я главное прошол но смысле играть сного у же не вижу и игра так сибе не залша (Тупо детектив Экшена мало и не срашшная даже) 1 из 10

-7
Protocol10

:-)

-1
B e s i k

Если тебе эта игра 1 из 10 то чё ты в неё играл даже прошел аж до конца..Боже какой упоротый О__О

3
PerceptiveAramis

с началом второй четверти 🙃

4
Stas776

А можно ещё раз, но на русском языке?

4
bysaturn

Мои глаза. Тебе бы учебником по лбу.

2