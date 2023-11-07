Для Alan Wake 2 вышло небольшое обновление с исправлениями

Компания Remedy Entertainment объявила о том, что она работает над несколькими обновлениями для своей игры в жанре ужасов на выживание Alan Wake 2.
Сегодняшний патч небольшой и частично исправляет проблему с пропадающим звуком в прологе на Xbox Series. Полное исправление будет представлено в одном из будущих обновлений. Обновление так же убирает проблемы, которые мешали пройти миссии "Комната 665" и "Местная девушка".
С небольшим списком исправлений вы можете ознакомиться здесь.
Игра Alan Wake 2 вышла всего несколько дней назад (27 октября) для ПК эксклюзивно через Epic Games Store, PS5 и Xbox Series X|S.
Не знаю почему, но не хочется в нее играть, через силу прохожу... Опять это мозгоебство с пространствами и мирами... За Алана поинтереснее играть, за Сагу туда сюда по одной и той же локации гонял. Зачем то убрали поездки на машине, сделали заставки
Все просто. Игру сделали более артхаусной, типа не для всех. Для инди-проекта было бы неплохо. Но так как туда вбухали бабла - то мне стало совершенно непонятно. Отобьют ли бюджет - вот в чем вопрос.
Бюджет 50 млн. евро. Игра эпиками профинансирована. Кто говорит полностью, кто наполовину. Думаю, что переживать не стоит.
Не важно кем профинансирована, важно какой бюджет.
50 млн. евро. Я не смотрел сколько игра стоит на западе. Но если по 60 евро/баксов продают, то порядка 1-1.5 млн проданных копий будет достаточно чтобы отбить бюджет, ну понятное дело минус налоги и т. д. еще.
Еле осилил пройти эту игру до конца,по началу прям залипал и было интересно,но после прохождения игры на 70% становится на столько все уныло и однообразно и начинает просто раздражать то что ближе к концовке накрутили,под грибами наверное или еще под чем по веселее писался сценарий,под конец уже играл лишь бы закончить этот шедевр.
Перевод ещё бы хороший русский,а то там не всё переводят
я главное прошол но смысле играть сного у же не вижу и игра так сибе не залша (Тупо детектив Экшена мало и не срашшная даже) 1 из 10
:-)
Если тебе эта игра 1 из 10 то чё ты в неё играл даже прошел аж до конца..Боже какой упоротый О__О
с началом второй четверти 🙃
А можно ещё раз, но на русском языке?
Мои глаза. Тебе бы учебником по лбу.