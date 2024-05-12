Вступительная сцена игры Transformers: Reactivate, похоже, утекла в сеть

В сообщении в Twitter, опубликованном PlaysTFR, показанная сцена к Transformers: Reactivate была обозначена как "2020 opening cutscene". В ней рассказывается о сюжете и предыстории игры, в которой автоботы и десептиконы работают вместе с людьми, чтобы спасти мир.

Transformers: Reactivate - это онлайновая экшен-игра, разработанная компанией Splash Damage. Игра, которая будет доступна на консолях и ПК, позволяет играть 1-4 игрокам вместе.

"Пришла самая серьезная угроза человечеству", - говорится в описании игры. "И она уже победила. Земля больше не наша, она принадлежит им. Все, что у нас осталось, - это надежда на автоботов, которых мы спасаем из обломков, оставшихся позади".

Transformers: Reactivate была впервые анонсирована на церемонии The Game Awards 2022. Однако с тех пор не было никаких новостей о дате официального релиза игры. Бета-версия игры ожидается в 2024 году, после того как игра была переведена на движок Unreal Engine 5.