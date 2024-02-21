Энтузиаст воссоздал реальную копию Щелкунчика из Alan Wake 2, который также позволяет управлять светом

В хорроре Alan Wake 2 от Remedy Entertainment главным инструментом в руках игрока является свет, который помогает бороться с опасными одержимыми. Именно поэтому центральное место в игровом процессе занимает Щелкунчик, с помощью которого можно переключать свет и таким образом частично влиять на реальность и окружение в игре. Именно этот важный предмет из игры решил воссоздать геймер под ником CloakandKill. Результат старания фанаты игры вы можете увидеть на видео ниже.
Энтузиасту удалось воссоздать точную копию Щелкунчика из Alan Wake 2, включая оригинальную форму статуэтки в виде ангела и лампу. Тем не менее сходство с игровым предметом далеко не главное достоинство фанатского творения. Он, как и в оригинальном хорроре, способен управлять источниками света.
Автору изделия удалось интегрировать в него частичный функционал виртуального помощника Amazon Alexa. Это позволяет подключить голосовое управление девайсом, а также с его помощью "похищать" весь свет в доме и возвращать его. Работа реальной версии Щелкунчика выглядит крайне эффектно. Старания пользователя даже оценили сами разработчики Alan Wake 2.
это же не шелкунчик
это лампа которой вейк зажигает лампы
Делюминатор)))
Вот Щелкунчик
А это называлась "Ангельская лампа"
Не только лишь энтузиаст, но и фанат.
Автор похоже не играл в уэйка даже))
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