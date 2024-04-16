GamesVoice представила актерский состав предстоящего русского дубляжа для Alan Wake 2

Студия озвучивания GamesVoice поделилась информацией об актерском составе предстоящего дубляжа для игры Alan Wake 2.
Сергей Пономарев вновь озвучит Алана Уэйка. Илья Исаев озвучит Алекса Кейси. Так же в озвучке приняли участие: Артур Иванов, Иван Жарков, Нина Малкина и другие актеры. С полным списком можно ознакомиться на изображении выше. При этом студия пока ещё не готова назвать кто озвучит Сагу Андерсон.
"Дело свалилось на Кейси грузом мрачной ответственности. Детектив изучал доску расследований и пытался понять, что означают эти загадочные имена, написанные возле каждого знакомого ему человека. Неужели грани реальности слились, образовав складку? Почему эти имена подозрительно походили на русские? Ответов Кейси не знал, но чутьё подсказывало ему, что на доске далеко не все участники таинственного действа. Был ли это новый кровавый Культ? Культ Голоса — чудовищная организация, изменяющая характеры и личности. Культ, который переписывает реальность, словно похитители тел, превращая каждого человека в кого-то другого.
Но где же Сага Андерсон? Могло ли её отсутствие быть как-то связано с писателем Аланом Уэйком? Кейси отпил глоток Джека Дэниелса — его вечного лекарства, избавлявшего как от физических, так и от психических страданий.
«Алекс Кейси — Илья Исаев» — прочитал Алекс Кейси голосом Ильи Исаева.
«Пф-ф! Можно подумать, я герой компьютерной игры, и меня переозвучивают!» – ухмыльнулся Кейси и залпом осушил стакан виски.
В тот вечер доктор Дэниелс был бессилен. Никто не мог защитить детектива от страшной правды, которая уже сплела корни в его сознании…" - написали в GamesVoice
Выход русской озвучки для Alan Wake 2 от GamesVoice планируется в этом году.
Интересно кого они возьмут на роль Саги, если прям такая интрига. Надеюсь что это будет Вероника Саркисова. У неё очень красивый голос, который сюда идеально впишется.
Почему нет новостей про озвучку Dead Space и Jedi Survivor.
Мб потому-что нахрен не надо?)
у Dead Space технические проблемы - пока не решат, не выпустят озвучку.
Банально
Огонь!!!
Хогвартс у них кайфовый получился, от дубляжа игра может вполне выиграть, хотя вполне комфортно прошел в оригинале, Илмо и Яакко актер из Викингов особо зачетный.
Самый душный дубляж намечается))) Ммммм салатик!
а че там эта рыжая манда делает, у нее же голос украли и вообще пора всех заменить нейросетью
она красная
Наверное Я пере пройду Alan Wake 2 с русской озвучкой от GamesVoice, но плиз не озвучивайте главу Будем Петь, повторить такое НЕВОЗМОЖНО!
а если Поэтс оф за фолл попросить на русском спеть?))
белый озвучивает негра дожили
Действительно, у нас же очень много негров в дубляже.
могли бы и найти
Вот только зачем? У них на западе негры вообще играют белых. И как бы вот..
играют но не озвучивают а если снуб дога озвучил бы райнг гослинг
Ну ты клоун) xD