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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 132 оценки

Грядущий патч Alan Wake 2 серьёзно улучшит производительность GTX 10-й серии

monk70
Новости

Alan Wake 2 была одной из самых визуально потрясающих игр 2023 года, но также и одной из самых требовательных к старому оборудованию. Благодаря использованию шейдеров сетки DX12 Ultimate игра могла работать на старом оборудовании, но часто обеспечивала неиграбельность, особенно на графических процессорах Nvidia GTX 10-й серии, построенных на архитектуре Pascal. Это проблема, поскольку многие из них все еще используются: около девяти процентов пользователей Steam используют графические процессоры Nvidia GTX 10-й серии. На прошлой неделе компания Remedy обратилась к Digital Foundry с возможностью предварительно просмотреть патч для ПК, который выйдет в свет 6 марта, что радикально улучшит положение пользователей Pascal.

К сожалению, на графических процессорах Maxwell до сих пор не возможно нормально играть в Alan Wake 2. В RDNA1 наблюдается незначительное улучшение (2%). На Lovelace значительное улучшение. (5-15%).

  • В меню теперь представлены изображения предварительного просмотра графических настроек, поэтому вы можете видеть изменения в режиме реального времени.
  • Графические процессоры Ampere не получат улучшения производительности
  • Lovelace получит некоторые улучшения. С настройками PS5 производительность RTX 4070 выросла на 14% по сравнению с стартовой версией. При трассировке пути производительность снижается до 6%.
  • Производительность GTX 1060 улучшилась на 45 % в лесной зоне, увеличившись примерно с 18 до 26 кадров в секунду при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках PS5 Performance Mode.
  • Производительность в The Mind Place еще выше: у 1060 частота кадров выросла с 15 до примерно 43 кадров в секунду.
  • Тем не менее, GTX 1060 демонстрирует плохую производительность. У неё много заиканий в кадре. Даже снижение разрешения до 720p/FSR2 Ultra Performance Mode не помогает.
  • Производительность GTX 1070 улучшилась на 57% в лесной зоне, увеличившись со средней скорости примерно 21 кадра в секунду до средней скорости 33 кадра в секунду при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5.
  • Улучшения GTX 1080 еще значительнее: частота кадров увеличена с 26 до 48 кадров в секунду в лесной зоне, прирост производительности на 85 % при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5. Теперь этого достаточно для ограничения 40 кадров в секунду.
  • GTX 1080 Ti увеличила скорость с 28 до 57 кадров в секунду в лесной зоне, эффективно удвоив свою производительность при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5. При этих настройках теперь возможна работа с VRR со скоростью 60 кадров в секунду.
  • Рекомендуемый базовый графический процессор теперь — GTX 1070.
  • Как упоминалось в начале, графические процессоры RDNA1 не получат больших улучшений, но с самого начала с ними все было в порядке.
  • RX 580 неиграбельна и нестабильна, очень часто выходит из строя.
  • У GTX 970 ужасная производительность и визуальные артефакты, такие как вспышка и отсутствие текстур/элементов.
21
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
jax baron

чё бобла всё таки захотели.

11
Гена Транквилизатор

Это хлам даже сам себя не окупил🤣🤣

-3
fox nemets

ДОЖДАЛИСЬ бЛ*)))))))GTX 1080 моя родненькая держись))))))ВСЕ ТАКИ Я ДОЖАЛ РЭМЕДИ))))все мои труды и хейт услышали))))

из искры возгориться пламя

7
Pahant0Ss
Спойлер
0
Дроникс

Больше людей поиграют!Игруха не для тик ток сопляков!

4
Гена Транквилизатор
Производительность GTX 1070 улучшилась на 57% в лесной зоне, увеличившись со средней скорости примерно 21 кадра в секунду до средней скорости 33 кадра в секунду при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5.

Это уг даже с апскейлом нормально не идет, где улучшения то? 🤣

3
DeadRemix

А ты видел что патч вышел...? Реально есть настолько глупые люди?

0
Петр Стрельцов

На двадцатом патче уберут наконец-то говёные тугосёрные шейдеры и игра тут же начнёт продаватся..

2
Omnia Smirnow

Лучше бы поченили мыльность текстур на 4 гб картах.

1
DeadRemix

а ты смешной. Как починить если твоя видеокарта тупо не вывозит текстуры и не хватает памяти?)

0
Pirat13666

Нужен патч чтобы играть без AVX2.

1
Angry_Shark

Нужен новый процессор...

2
Ang Dark Angry_Shark

А если процессор полностью устраивает и тянет все что выходило до сего момента ? Это просто ленивый, костыльный способ уже принудительно заставить людей обновлять систему... завтра выпустят игру где уже придумают AVX3 и че бежать покупать??? А как-же так, ведь еще (вчера) орали что у всех ТОПЧИКИ блин железо(которых по сути хватит на добротных таких 5 лет как минимум и парится не придется что-то обновлять), а тут х..як и какому-то гению пришла идея впиндохать эту сраную библиотеку -_- ... спешно правда??? Я лично не собираюсь вечно мотаться и покупать улучшения ... меня устраивает и так... (та и было-бы ради чего) скажем так последние игры себя не оправдывают, что-бы ради них покупать железо за 2+К $ , а смешно тут то, что КУПИВ такое железо, ты все равно идешь играть в уже пройденные старые игры... и вот опять-же вопрос- НАХРЕНА ОНО НАДО??? Единственная игра, которая еще не вышла, и явно будет требовать новое железо- ГТА6... а так пока нет...

0
Pahant0Ss Ang Dark

если устраивает - то и не надо париться. первые avx2 процы появились в 2013-2014 году, то бишь 10 лет назад. проц конечно каждый год-два не обновляют, но раз в 10 лет то уж можно, разве нет?

0
Парамон Ильич

Чувак похож на героя фильма Красота по американской который травой банчил

0
SoRaS3

Норм. Молодцы.

Хоть 3060 сейчас в топе, но и про старые железки не забывают.

0
DeadRemix

Потому что надо продавать 40 серию, да?)

0
Лидер_Мур

На Lovelace значительное улучшение. (5-15%).

Значительное улучшение на картах rtx40 серии, вот за это респект, остальных не жалко

-2
jax baron

Alan Wake 2 была одной из самых визуально потрясающих игр- в каком месте?

-4
Гена Транквилизатор

В головах фанатиков финов, которые этот второсортный высер, со скримерами каждые 10 секунд, схавали

-3
r23dom

ну ок, если не она то кто?

-2
DarkMoney r23dom

Кибербаг 2077 покрасивее будет, жаль что его так и не допилили. В алане 2 графика норм, но не более. Да и вставки с реальными актерами выглядят круто, но создают контраст с графикой игры, которая явно не дотягивает до реализма, особено это касается исполнения второстепеных персонажей.

1
jax baron Гена Транквилизатор

Гена Транквилизатор и DarkMoney- наконец адекватные комменты на пг.

0
SEV DRAKE

а когда то на мыло по другому говорили, однако как времена поменялись.

0
warp 37

Ну, сидеть на карте 10-ой серии в 2024 году - это стыд. Лучше бы выпустили игру в Steam.

-4
Ang Dark

И каким хреном это взаимосвязано? Ты-б это еще сказал обладателям 1080ти, которая и по сей день прекрасно себя чувствует ...

1
warp 37 Ang Dark

Ну, и то, и то - расширение аудитории игры, нет?

0
Ang Dark warp 37

Есть такое понятие- КОНТРАКТ и ЭКСЛЮЗИВНОСТЬ... в школе еще не проходили??? Закончится уговоренный срок (от силы ГОД) и она выйдет в СТИМ... пример -Dead Island 2 (который завезут в Стим уже в Апреле)... т.ч. вонять на эту тему про СТИМ, уже даже не смешно -_- Контрол в конечном итоге вышел в Стиме и это выйдет... т.е. ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ этого года и игра выйдет в Стиме.... и к этому времени её перепатчат сколько можно и потом уже Стимовци будут кричать в сторону Эпик юзеров, что кричат ПКашники после релиза эксов с бокса... а именно- спасибо за бета тест...

0