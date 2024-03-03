Грядущий патч Alan Wake 2 серьёзно улучшит производительность GTX 10-й серии

Alan Wake 2 была одной из самых визуально потрясающих игр 2023 года, но также и одной из самых требовательных к старому оборудованию. Благодаря использованию шейдеров сетки DX12 Ultimate игра могла работать на старом оборудовании, но часто обеспечивала неиграбельность, особенно на графических процессорах Nvidia GTX 10-й серии, построенных на архитектуре Pascal. Это проблема, поскольку многие из них все еще используются: около девяти процентов пользователей Steam используют графические процессоры Nvidia GTX 10-й серии. На прошлой неделе компания Remedy обратилась к Digital Foundry с возможностью предварительно просмотреть патч для ПК, который выйдет в свет 6 марта, что радикально улучшит положение пользователей Pascal.
К сожалению, на графических процессорах Maxwell до сих пор не возможно нормально играть в Alan Wake 2. В RDNA1 наблюдается незначительное улучшение (2%). На Lovelace значительное улучшение. (5-15%).
- В меню теперь представлены изображения предварительного просмотра графических настроек, поэтому вы можете видеть изменения в режиме реального времени.
- Графические процессоры Ampere не получат улучшения производительности
- Lovelace получит некоторые улучшения. С настройками PS5 производительность RTX 4070 выросла на 14% по сравнению с стартовой версией. При трассировке пути производительность снижается до 6%.
- Производительность GTX 1060 улучшилась на 45 % в лесной зоне, увеличившись примерно с 18 до 26 кадров в секунду при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках PS5 Performance Mode.
- Производительность в The Mind Place еще выше: у 1060 частота кадров выросла с 15 до примерно 43 кадров в секунду.
- Тем не менее, GTX 1060 демонстрирует плохую производительность. У неё много заиканий в кадре. Даже снижение разрешения до 720p/FSR2 Ultra Performance Mode не помогает.
- Производительность GTX 1070 улучшилась на 57% в лесной зоне, увеличившись со средней скорости примерно 21 кадра в секунду до средней скорости 33 кадра в секунду при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5.
- Улучшения GTX 1080 еще значительнее: частота кадров увеличена с 26 до 48 кадров в секунду в лесной зоне, прирост производительности на 85 % при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5. Теперь этого достаточно для ограничения 40 кадров в секунду.
- GTX 1080 Ti увеличила скорость с 28 до 57 кадров в секунду в лесной зоне, эффективно удвоив свою производительность при сбалансированном разрешении 1080p/FSR2 и настройках режима производительности PS5. При этих настройках теперь возможна работа с VRR со скоростью 60 кадров в секунду.
- Рекомендуемый базовый графический процессор теперь — GTX 1070.
- Как упоминалось в начале, графические процессоры RDNA1 не получат больших улучшений, но с самого начала с ними все было в порядке.
- RX 580 неиграбельна и нестабильна, очень часто выходит из строя.
- У GTX 970 ужасная производительность и визуальные артефакты, такие как вспышка и отсутствие текстур/элементов.
чё бобла всё таки захотели.
Это хлам даже сам себя не окупил🤣🤣
ДОЖДАЛИСЬ бЛ*)))))))GTX 1080 моя родненькая держись))))))ВСЕ ТАКИ Я ДОЖАЛ РЭМЕДИ))))все мои труды и хейт услышали))))
из искры возгориться пламя
Больше людей поиграют!Игруха не для тик ток сопляков!
Это уг даже с апскейлом нормально не идет, где улучшения то? 🤣
А ты видел что патч вышел...? Реально есть настолько глупые люди?
На двадцатом патче уберут наконец-то говёные тугосёрные шейдеры и игра тут же начнёт продаватся..
Лучше бы поченили мыльность текстур на 4 гб картах.
а ты смешной. Как починить если твоя видеокарта тупо не вывозит текстуры и не хватает памяти?)
Нужен патч чтобы играть без AVX2.
Нужен новый процессор...
А если процессор полностью устраивает и тянет все что выходило до сего момента ? Это просто ленивый, костыльный способ уже принудительно заставить людей обновлять систему... завтра выпустят игру где уже придумают AVX3 и че бежать покупать??? А как-же так, ведь еще (вчера) орали что у всех ТОПЧИКИ блин железо(которых по сути хватит на добротных таких 5 лет как минимум и парится не придется что-то обновлять), а тут х..як и какому-то гению пришла идея впиндохать эту сраную библиотеку -_- ... спешно правда??? Я лично не собираюсь вечно мотаться и покупать улучшения ... меня устраивает и так... (та и было-бы ради чего) скажем так последние игры себя не оправдывают, что-бы ради них покупать железо за 2+К $ , а смешно тут то, что КУПИВ такое железо, ты все равно идешь играть в уже пройденные старые игры... и вот опять-же вопрос- НАХРЕНА ОНО НАДО??? Единственная игра, которая еще не вышла, и явно будет требовать новое железо- ГТА6... а так пока нет...
если устраивает - то и не надо париться. первые avx2 процы появились в 2013-2014 году, то бишь 10 лет назад. проц конечно каждый год-два не обновляют, но раз в 10 лет то уж можно, разве нет?
Чувак похож на героя фильма Красота по американской который травой банчил
Норм. Молодцы.
Хоть 3060 сейчас в топе, но и про старые железки не забывают.
Потому что надо продавать 40 серию, да?)
На Lovelace значительное улучшение. (5-15%).
Значительное улучшение на картах rtx40 серии, вот за это респект, остальных не жалко
Alan Wake 2 была одной из самых визуально потрясающих игр- в каком месте?
В головах фанатиков финов, которые этот второсортный высер, со скримерами каждые 10 секунд, схавали
ну ок, если не она то кто?
Кибербаг 2077 покрасивее будет, жаль что его так и не допилили. В алане 2 графика норм, но не более. Да и вставки с реальными актерами выглядят круто, но создают контраст с графикой игры, которая явно не дотягивает до реализма, особено это касается исполнения второстепеных персонажей.
Гена Транквилизатор и DarkMoney- наконец адекватные комменты на пг.
а когда то на мыло по другому говорили, однако как времена поменялись.
Ну, сидеть на карте 10-ой серии в 2024 году - это стыд. Лучше бы выпустили игру в Steam.
И каким хреном это взаимосвязано? Ты-б это еще сказал обладателям 1080ти, которая и по сей день прекрасно себя чувствует ...
Ну, и то, и то - расширение аудитории игры, нет?
Есть такое понятие- КОНТРАКТ и ЭКСЛЮЗИВНОСТЬ... в школе еще не проходили??? Закончится уговоренный срок (от силы ГОД) и она выйдет в СТИМ... пример -Dead Island 2 (который завезут в Стим уже в Апреле)... т.ч. вонять на эту тему про СТИМ, уже даже не смешно -_- Контрол в конечном итоге вышел в Стиме и это выйдет... т.е. ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ этого года и игра выйдет в Стиме.... и к этому времени её перепатчат сколько можно и потом уже Стимовци будут кричать в сторону Эпик юзеров, что кричат ПКашники после релиза эксов с бокса... а именно- спасибо за бета тест...