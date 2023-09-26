Новый дневник разработчиков Alan Wake 2 посвящен вселенной Remedy Connected

Вселенная Remedy Connected — это повествовательная вселенная, в которой перемещаются персонажи, созданные финской командой разработчиков, а IGN опубликовал интересный видеодневник, иллюстрирующий ее особенности, а также то, как она повлияет на события Alan Wake 2.
Фактически, именно после выхода расширения AWE для Control Сэм Лейк и его коллеги обнаружили, что Алан Уэйк, Сага Андерсон и Джесси Фейден живут в одной реальности и поэтому могут взаимодействовать друг с другом.
Главным героем нового видеодневника является сам Сэм Лейк, который попытается объяснить нам, как Alan Wake 2 будет соединяться с предыдущими работами Remedy Entertainment, не только с Control, но и каким-то образом с Max Payne.
У нас будет возможность раскрыть все эти взаимосвязи и множество секретов, которые разработчики обязательно вложат в кампанию Alan Wake 2 27 октября, когда игра наконец-то дебютирует на ПК, PS5 и Xbox Series.