PR-директор Remedy о выборе правильного окна релиза: "Никогда не знаешь, что прилетит на твою дату выхода"

История о том, что "эта игра помешала мне с датой релиза", продолжается. И теперь настала очередь Remedy по отношению к Alan Wake 2, но не в тоне разочарования, как это уже сделали бы некоторые, а сообщив, что не так-то просто определиться с датой релиза, так как нельзя заранее знать, чем больше всего заинтересуется игрок.

Томас Пуха, директор по связям с общественностью Remedy, рассказал Games Industry, что "в какой-то момент вам придется сделать анонс, и вы никогда не знаете, что может выйти именно в этот день". Далее он рассказал о переносе сроков, чтобы игра не оказалась так близко к Marvel's Spider-Man 2.

Мы не были бы представлены в магазинах, СМИ говорили бы только о Spider-Man, и это можно понять, это было логично. Но мы очень хотели выпустить игру в октябре, успеть к Хэллоуину, чтобы быть уверенными, что мы выйдем до декабря, то есть до того момента, когда потребительские расходы растут и больше людей покупают игры.

Кроме того, Пуха подчеркнул, что существуют сезонные награды, и упущение времени может повлечь за собой то, что об игре забудут члены жюри. И говорит он об этом с опытом профессионального игрового журналиста.

Существуют также сезонные награды. Когда я был журналистом и мы выбирали игры года, мы спрашивали: "Что было до весны?". Никто не мог вспомнить. Поэтому мы стремимся сделать акцент на осени, объясняет глава отдела коммуникаций Remedy.



Мы все знаем о неудачных датах. Оригинальная Alan Wake вышла одновременно с Red Dead Redemption", - улыбаясь, говорит он. И перенос даты релиза еще не гарантирует, что будет лучше.



Мы можем тратить на разработку каждой игры бесконечное количество времени, но потом ее нужно выпустить, и тут в дело вступает множество других факторов: поддержка издателей, партнеры, ожидающие релиза, и еще сотня других вещей.



Так что изменение даты - дело непростое. К тому же никогда не знаешь, что может выйти. А ведь некоторые компании и вовсе могут позволить себе "о, мы выйдем через два месяца", а ты такой "о, блин".

Релиз Alan Wake 2 пришелся на насыщенный месяц октябрь, в котором также вышли Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder, Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Lords of the Fallen и несколько других игр.

Что касается изменения даты релиза из-за конкретной игры, то есть вероятность, что именно Alan Wake 2 стала причиной переноса перезагрузки Alone in the Dark. Ведь после того, как Remedy перенесла выход игры, между ними было два дня разницы.