PR-директор Remedy о выборе правильного окна релиза: "Никогда не знаешь, что прилетит на твою дату выхода"

История о том, что "эта игра помешала мне с датой релиза", продолжается. И теперь настала очередь Remedy по отношению к Alan Wake 2, но не в тоне разочарования, как это уже сделали бы некоторые, а сообщив, что не так-то просто определиться с датой релиза, так как нельзя заранее знать, чем больше всего заинтересуется игрок.
Томас Пуха, директор по связям с общественностью Remedy, рассказал Games Industry, что "в какой-то момент вам придется сделать анонс, и вы никогда не знаете, что может выйти именно в этот день". Далее он рассказал о переносе сроков, чтобы игра не оказалась так близко к Marvel's Spider-Man 2.
Мы не были бы представлены в магазинах, СМИ говорили бы только о Spider-Man, и это можно понять, это было логично. Но мы очень хотели выпустить игру в октябре, успеть к Хэллоуину, чтобы быть уверенными, что мы выйдем до декабря, то есть до того момента, когда потребительские расходы растут и больше людей покупают игры.
Кроме того, Пуха подчеркнул, что существуют сезонные награды, и упущение времени может повлечь за собой то, что об игре забудут члены жюри. И говорит он об этом с опытом профессионального игрового журналиста.
Существуют также сезонные награды. Когда я был журналистом и мы выбирали игры года, мы спрашивали: "Что было до весны?". Никто не мог вспомнить. Поэтому мы стремимся сделать акцент на осени, объясняет глава отдела коммуникаций Remedy.
Мы все знаем о неудачных датах. Оригинальная Alan Wake вышла одновременно с Red Dead Redemption", - улыбаясь, говорит он. И перенос даты релиза еще не гарантирует, что будет лучше.
Мы можем тратить на разработку каждой игры бесконечное количество времени, но потом ее нужно выпустить, и тут в дело вступает множество других факторов: поддержка издателей, партнеры, ожидающие релиза, и еще сотня других вещей.
Так что изменение даты - дело непростое. К тому же никогда не знаешь, что может выйти. А ведь некоторые компании и вовсе могут позволить себе "о, мы выйдем через два месяца", а ты такой "о, блин".
Релиз Alan Wake 2 пришелся на насыщенный месяц октябрь, в котором также вышли Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder, Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Lords of the Fallen и несколько других игр.
Что касается изменения даты релиза из-за конкретной игры, то есть вероятность, что именно Alan Wake 2 стала причиной переноса перезагрузки Alone in the Dark. Ведь после того, как Remedy перенесла выход игры, между ними было два дня разницы.
Мне кажется Рэмеди должно быть абсолютно насрать на календарь релизов, их игры настолько отличаются от всего остального, что им просто не с кем конкурировать за внимание)