Remedy представила Alan Wake 2: Chapter Songs, подборку оригинальных треков из грядущей игры ©

Remedy Entertainment, разработчики долгожданного продолжения Alan Wake 2, и крупнейший музыкальный феномен Финляндии Fried Music объединили творческие силы для создания Alan Wake 2: Chapter Songs, сборника из семи уникальных треков, специально созданных для Alan Wake 2. Первый сингл «Follow You to the Dark (при участии RAKEL)» выходит сегодня по всему миру..

The Alan Wake 2: Chapter Songs — это единственное в своем роде творческое сотрудничество творческой команды Remedy Entertainment и Fried Music. Все семь треков в этом сборнике были созданы с нуля ведущим музыкальным продюсером Финляндии Юккой Иммоненом совместно с лучшими финскими музыкантами и композиторами. Каждая песня и текст совершенно новые и специально созданы, чтобы вписаться в мир Alan Wake 2, в сотрудничестве с креативным директором игры Сэмом Лейком. Песни из этого сборника — от создания настроения до наполнения знаниями и тайнами — играют важную роль в повествовании и сюжете Alan Wake 2.

В Alan Wake 2: Chapter Songs представлены несколько самых популярных исполнителей, композиторов и продюсеров Финляндии из Fried Music. Художники SANNI, Costee, Теему Брунила, ROOS+BERG, Paleface, Jurek и RZY выступают вместе с международными талантами RAKEL, Жаном Кастелем и Муглетой.

Полная версия Alan Wake 2: Chapter Songs будет выпущена одновременно с запуском игры по всему миру 27 октября.