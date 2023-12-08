Режим "Новая игра+" в Alan Wake 2 появится 11 декабря

Анонсированный ранее режим "Новая игра+" для Alan Wake 2 под названием "Final Draft" будет запущен 11 декабря, согласно речи команды в номинации "Лучшая режиссура" на церемонии 2023 Game Awards.
Режим будет включать в себя новые настройки сложности, позволит игроку перенести все свое оружие и улучшения из предыдущих прохождений, а также расскажет о дополнительном сюжетном контенте.
Среди них - шесть новых страниц рукописи, больше живых сцен, воспроизводимых на внутриигровых телевизорах, и "альтернативное повествование", точный характер которого пока не определен.
Любопытно это является продолжением истории о герое в Спирали, или все таки не связано.
Датамайнеры уже вроде откопали, что там новая концовка будет, но так ли это хз, не смотрел специально.
Думаю, что связано.