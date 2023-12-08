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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 1 746 оценок

Режим "Новая игра+" в Alan Wake 2 появится 11 декабря

butcher69
Новости

Анонсированный ранее режим "Новая игра+" для Alan Wake 2 под названием "Final Draft" будет запущен 11 декабря, согласно речи команды в номинации "Лучшая режиссура" на церемонии 2023 Game Awards.

Режим будет включать в себя новые настройки сложности, позволит игроку перенести все свое оружие и улучшения из предыдущих прохождений, а также расскажет о дополнительном сюжетном контенте.

Среди них - шесть новых страниц рукописи, больше живых сцен, воспроизводимых на внутриигровых телевизорах, и "альтернативное повествование", точный характер которого пока не определен.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
XalimoV

Любопытно это является продолжением истории о герое в Спирали, или все таки не связано.

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Deathdoor

Датамайнеры уже вроде откопали, что там новая концовка будет, но так ли это хз, не смотрел специально.

2
DmitriyKats

Думаю, что связано.

0