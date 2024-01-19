Сбор средств на русскую озвучку для Alan Wake 2 от GamesVoice успешно завершён

Сегодня завершились сборы в размере 972 тысяч рублей на создание русской озвучки для Alan Wake 2 от студии GamesVoice: команда получила необходимые средства для создания локализации. Для этого ей потребовалось несколько месяцев.
Ранее GamesVoice говорили о том, что русская озвучка для Alan Wake 2 выйдет уже в 2024-м году. Алан Уэйка снова озвучит Сергей Пономарёв, который озвучил персонажа в оригинальной игре от данной студии. Так же студия пообещала, что попытается привлечь и других актеров из оригинальной игры.
Сумма сборов не включала в себя озвучку дополнений, поскольку непонятно какого они будут масштаба. Студия уточнила, что если дополнения будут небольшими, то, возможно, удастся выполнить их за свой счёт, в противном случае потребуются дополнительные сборы или спонсорские взносы.
они Dead Space Remake озвучку не выпустили ещё, а уже на Алана насобирали, ну как так то, многие с обещанного лета 2023г. ждут!
На Dead Space все равно нет таблетки. Не поиграть.
а что вон можно взять оффку на фанпей 20рублей , я коллисто покупал оффку за10р русик озвучку накатил
Что ж, по всей видимости ждать осталось около месяца.
Или 11 месяцев, тут уж смотря что подразумевается под зимой 2024)
у меня куплена игра, жду озвучку для второго прохождения на секретную концовку.
Не допрошел игру, пройду по новой потом с озвучкой. Тоже немного поддержал проект
а скока собирали?
Посмотреть в первой строчке первого абзаца слишком сложно?
Отлично.
Теперь можно вдумчиво поиграть. А не гнать игру за 2 дня, все равно на английском было ничего не понятно.
да я вот и забросил играть , перешел на локу где там пенсионеры в банях отдыхают пол игры прошел и забросил
После их озвучки Плагтейла, что - то не хочется им больше закидывать. На хогвартс 10к закинул. Ну вроде нормальная вышла. Но вот Плагтейл.... нет спасибо.
Отличные новости! Ждём озвучку.
Вот с озвучкой думаю можно будет и поиграть
Шикарно. Жду озвучку (и ДЛС) для того, что бы всю серию перепройти.
👏
Зря выброшены деньги
почему зря мне вот не охота читать сраные субтитры это отвлекает сильно от игрового процесса
Кто эти странные люди, зачеееем, там блин сабы есть
Еще нужно собрать чтобы от AVX2 отвязали. Где и кому платить?
ДНС или Ситилинку 🤣 Но можно и на Авито.
Купи себе 12 ядерный Xeon E5 2690 V3 за 1000 рублей на Алике, плюс мамку за 5к, там все инструкции есть. Не сильно уступает Райзену 5500, а комплект стоит в 3 раза дешевле.
Нет, я серьезно. Не собираюсь менять свой процессор ради непорядочных разработчиков у которых на уме только маркетинг и продвижение нового железа.
Я смотрел тесты 4770K, так вот он только на 40% загружается. Плюс ко всему https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=25:24754 исходя из этой темы становится видно, как разработчики и производители железа дурят конечного пользователя. Одни выпускают вот такие игры с AVX2, который абсолютно там не нужен. Если мне не веришь можешь у Хитачика на IXBT спросить, он то уж точно знает. Вторые же выпускают программу, с подпрограммой торможения и называют ее Intel SDK - якобы панацея от AVX2, на самом деле данная программа призвана пользователя поверить, что его процессор хлам.
И если пользователь овца, то он покупает новый процессор, если умеет мыслить и является осознанным человеком, то ищет альтернативные пути. О чем я и пытаюсь поведать.
Чел, процу 10 лет, хватит насиловать труп. Поди ещё и на вин7 сидишь.
Продавай свой проц с мамкой и покупай Xeon E5 2690 v3, даже лишние деньги останутся
https://technical.city/ru/cpu/Xeon-E5-2690-v3-protiv-Core-i7-4770K
Да что там переводить то? Игра мной уже пройдена. Тем более самая крутая глава Будем Петь, как они её переведут? Да и зачем? Вся игра то - идёт такой по тёмным закоулкам, бац размытое пятно, посветил в него фонариком опа маньяк с топором. Бам бам, труп. идёшь дальше. И вся игра такая, бродилка одним словом. Кстати не понимаю восторгов от данной игры, Будем Петь, и город с лужами, остальные локации ну чистая халтура.
Им извиниться перед тобой что не подождали? Отменять теперь озвучку им?
Да, отменяем, 1barac9U7ada7 уже прошёл игру
А в чем конкретно заключается халтура? Не считаю эту игру шедевром, но претензии к ее визуалу выглядят странно, она на голову выше по дизайну локаций и качеству графики, чем большинство последних игр, включая резиков.