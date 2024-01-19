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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 979 оценок

Сбор средств на русскую озвучку для Alan Wake 2 от GamesVoice успешно завершён

AceTheKing
Новости

Сегодня завершились сборы в размере 972 тысяч рублей на создание русской озвучки для Alan Wake 2 от студии GamesVoice: команда получила необходимые средства для создания локализации. Для этого ей потребовалось несколько месяцев.

Ранее GamesVoice говорили о том, что русская озвучка для Alan Wake 2 выйдет уже в 2024-м году. Алан Уэйка снова озвучит Сергей Пономарёв, который озвучил персонажа в оригинальной игре от данной студии. Так же студия пообещала, что попытается привлечь и других актеров из оригинальной игры.

Сумма сборов не включала в себя озвучку дополнений, поскольку непонятно какого они будут масштаба. Студия уточнила, что если дополнения будут небольшими, то, возможно, удастся выполнить их за свой счёт, в противном случае потребуются дополнительные сборы или спонсорские взносы.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
GlamDodgeX

они Dead Space Remake озвучку не выпустили ещё, а уже на Алана насобирали, ну как так то, многие с обещанного лета 2023г. ждут!

4
w2k

На Dead Space все равно нет таблетки. Не поиграть.

-1
юрий йцукен w2k

а что вон можно взять оффку на фанпей 20рублей , я коллисто покупал оффку за10р русик озвучку накатил

0
Magistros

Что ж, по всей видимости ждать осталось около месяца.

Или 11 месяцев, тут уж смотря что подразумевается под зимой 2024)

1
GlamDodgeX w2k

у меня куплена игра, жду озвучку для второго прохождения на секретную концовку.

0
FixFlow

Не допрошел игру, пройду по новой потом с озвучкой. Тоже немного поддержал проект

3
Александр Мотошвили

а скока собирали?

0
Anglerfish Александр Мотошвили

Посмотреть в первой строчке первого абзаца слишком сложно?

0
w2k

Отлично.

Теперь можно вдумчиво поиграть. А не гнать игру за 2 дня, все равно на английском было ничего не понятно.

0
юрий йцукен

да я вот и забросил играть , перешел на локу где там пенсионеры в банях отдыхают пол игры прошел и забросил

1
Joker978

После их озвучки Плагтейла, что - то не хочется им больше закидывать. На хогвартс 10к закинул. Ну вроде нормальная вышла. Но вот Плагтейл.... нет спасибо.

0
ЮрийSport

Отличные новости! Ждём озвучку.

-1
Zlobin_Evgeny

Вот с озвучкой думаю можно будет и поиграть

-1
Кей Овальд

Шикарно. Жду озвучку (и ДЛС) для того, что бы всю серию перепройти.

-3
MeduzaRUS

👏

-4
Апостлс

Зря выброшены деньги

-5
Azamat Atanaev

почему зря мне вот не охота читать сраные субтитры это отвлекает сильно от игрового процесса

1
Alkatraz7N7

Кто эти странные люди, зачеееем, там блин сабы есть

-5
Pirat13666

Еще нужно собрать чтобы от AVX2 отвязали. Где и кому платить?

-6
w2k

ДНС или Ситилинку 🤣 Но можно и на Авито.

2
BENDJI

Купи себе 12 ядерный Xeon E5 2690 V3 за 1000 рублей на Алике, плюс мамку за 5к, там все инструкции есть. Не сильно уступает Райзену 5500, а комплект стоит в 3 раза дешевле.

0
Pirat13666 w2k

Нет, я серьезно. Не собираюсь менять свой процессор ради непорядочных разработчиков у которых на уме только маркетинг и продвижение нового железа.

Я смотрел тесты 4770K, так вот он только на 40% загружается. Плюс ко всему https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=25:24754 исходя из этой темы становится видно, как разработчики и производители железа дурят конечного пользователя. Одни выпускают вот такие игры с AVX2, который абсолютно там не нужен. Если мне не веришь можешь у Хитачика на IXBT спросить, он то уж точно знает. Вторые же выпускают программу, с подпрограммой торможения и называют ее Intel SDK - якобы панацея от AVX2, на самом деле данная программа призвана пользователя поверить, что его процессор хлам.

И если пользователь овца, то он покупает новый процессор, если умеет мыслить и является осознанным человеком, то ищет альтернативные пути. О чем я и пытаюсь поведать.

0
erkins007 Pirat13666

Чел, процу 10 лет, хватит насиловать труп. Поди ещё и на вин7 сидишь.

1
BENDJI Pirat13666

Продавай свой проц с мамкой и покупай Xeon E5 2690 v3, даже лишние деньги останутся

https://technical.city/ru/cpu/Xeon-E5-2690-v3-protiv-Core-i7-4770K

0
1barac9U7ada7

Да что там переводить то? Игра мной уже пройдена. Тем более самая крутая глава Будем Петь, как они её переведут? Да и зачем? Вся игра то - идёт такой по тёмным закоулкам, бац размытое пятно, посветил в него фонариком опа маньяк с топором. Бам бам, труп. идёшь дальше. И вся игра такая, бродилка одним словом. Кстати не понимаю восторгов от данной игры, Будем Петь, и город с лужами, остальные локации ну чистая халтура.

-19
Алиша Мегазвездочка
Игра мной уже пройдена

Им извиниться перед тобой что не подождали? Отменять теперь озвучку им?

15
EpicGrace Алиша Мегазвездочка

Да, отменяем, 1barac9U7ada7 уже прошёл игру

4
ГАЗ-М20

А в чем конкретно заключается халтура? Не считаю эту игру шедевром, но претензии к ее визуалу выглядят странно, она на голову выше по дизайну локаций и качеству графики, чем большинство последних игр, включая резиков.

0