Сэм Лейк успешно завершил захват движений для своего персонажа в дополнении к Alan Wake 2

Замечательный хоррор Alan Wake 2 от студии Remedy Entertainment, который получил множество наград и признание от игроков, был выпущен в октябре прошлого года. С тех пор прошло уже более трех месяцев, и многие геймеры успели обнаружить большинство скрытых секретов и особенностей в игре. Теперь их наибольший интерес вызывает обещанное развитие сюжета в двух запланированных дополнениях. Когда следует ожидать DLC, остается неизвестным, но благодаря сценаристу и актеру Сэму Лейку мы узнали, что процесс их создания продвигается успешно.
Сэм Лейк на своей личной странице похвастался новой фотографией со съемочной площадки захвата движений для Alan Wake 2. Как оказалось, этот снимок не из личного архива; он был сделан буквально несколько дней назад. Это изображение означает, что Сэм Лейк завершил захват движений для своего персонажа в дополнении. Вот только он не стал уточнять, завершена ли его работа только над первым DLC или над обоими дополнениями сразу. В любом случае завершение захвата движений — это хороший знак. Разработка дополнений продвигается успешно, и теперь нам остается только дождаться официального анонса.
Согласно заявлениям разработчиков, сюжетные дополнения для Alan Wake 2 выйдут в течение 2024 года. Дополнения будут сосредоточены на уже знакомых персонажах и посвящены мистическому миру игры.
А мне вот интересно, после смерти Джеймса Маккэффри, кто будет озвучивать персонажа Сэма Лейка? 🤔
А это очень хороший вопрос.
Если в ремейке Max Payne у героя не будет рожи Лэйка - это будет провал
Сюжет высер сумасшедшего,так они ещё дополнения хотят делать.Расчет на явных дэбилов которые в это будут играть 🙀
Рассчитано
Не,не,не.Ни каких дополнений.Основного "сужета" хватило