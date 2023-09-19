В новом геймплейном ролике Alan Wake 2 главный герой встречает агента ФБР в исполнении Сэма Лейка

Портал IGN опубликовал свежий геймплейный ролик Alan Wake 2. Действие ролика происходит в Темном месте - кошмарном Нью-Йорке, в который он попал, - и в одном из его тенистых переулков Алан обнаруживает знакомое лицо. Этот детектив в пиджаке с галстуком с узором пейсли - не кто иной, как Алекс Кейси, герой успешной серии криминальных книг Уэйка.
Но, несмотря на то, что его озвучивает безошибочный Джеймс МакКэффри, а сам он похож на креативного директора Remedy Сэма Лейка, это не Макс Пейн, хотя сходство можно увидеть и услышать. Лейк объяснил, чем вызван такой вид Кейси:
Версия Кейси в Темном месте, персонажа, ожившего в книгах Уэйка, - это не совсем тот агент ФБР напарник Саги, а более жесткий и круто сваренный, который определенно черпает вдохновение и любовь к нуару, как и Макс Пейн, включая наряд, напоминающий персонажа Брэда Питта в нео-нуарном фильме "Семь".
Алекс Кейси это и есть Макс Пейн. Это именно тот же полицейский из Нью-Йорка , просто правообладатели на Макса Take-Two Interactive а не Ремеди. Так что если вы скажите, что это Макс Пэйн, вы будете правы . Так же в квартире Алана есть книги с узнаваемом шрифтом и двумя беретами. Лейку просто не разрешили внести имя своего персонажа, но не образа
Вот кого нужно было сделать 2-ым персонажем в игре,а не бабенцию ту....Персонаж одного из его романов,пытается его же вытащить из тьмы))
Лицевые анимации и волосы на бороде - моё почтение.
Лучше бы он был вторым протагонистом.
Блин как же захотелось поиграть в макс пейна после просмотра))
Проходил макса 3 часть с модом на внешность лейка, прям зашло
оч атмосферно
Не знаю, но вот не очень понравилась игра от такого вида со стороны. Напомню что в первой части сам ГГ был виден полностью. Может это я такой специфичный, но никогда не нравился приближенный главный герой.
Алан Вейк и Макс Пейн встретились в одном переулке. Не хватает только Джона Уика. )))
Как же он себя любит, везде свою страшную морду пихает.