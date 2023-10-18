В новом ролике Remedy напомнила о событиях Alan Wake

В преддверии запуска Alan Wake 2 компания Remedy Entertainment поделилась кратким видео, в котором рассказывается о событиях первой игры. Это отличная возможность для тех, кто давно не играл в игру, вспомнить о событиях, предшествующих долгожданному сиквелу
.Alan Wake 2 — это напряженная история и многослойная загадка, которая отправляет игроков в два тревожных путешествия, протекающих параллельно и перекликающихся друг с другом странным и неожиданным образом», — сказал Сэм Лейк, креативный директор и ведущий сценарист Alan Wake 2. Расследование агента ФБР Саги Андерсона, новичка в мире Алана Уэйка, предлагает игрокам уникальный взгляд на этот опыт выживания в жанре Survival Horror.
Новых игроков поведет агент ФБР Сага Андерсон, которого отправляют в Брайт-Фоллс для расследования серии убийств, происходящих по всему городу. Вероятно, это займет большую часть ее кампании, поскольку Пуха пояснила, как игроки будут переключаться между двумя главными героями. У каждого персонажа будет свой набор миссий, отдельный друг от друга, поэтому не будет случаев прохождения одного и того же уровня дважды другим персонажем.
Alan Wake 2 выйдет в цифровом формате для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 27 октября 2023 года. Физический выпуск не планируется.
denuvo будет?
ну есть шанс ведь в ремастере Alan Wake нет и в Control нет
неизвестно
Надеюсь в самый народный магазин подвезут годноту) Подмигивающий смайлик
можно купить офлайн аккаунт максимум рублей 600 потратишь
Красно-зелено-синий 🤗
Я сейчас к покупке только код новый рассматриваю, и то думаю. А до этой игры мне по большому счёту никакого дела нет. Получиться поиграть, хорошо, нет так нет. А если б ещё на пк хорайзен 2 выпустили. так и вообще чё бы делать.