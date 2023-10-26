В новом закулисном ролике разработчики Alan Wake 2 проливают свет на создание хоррора в стиле Remedy

Релиз долгожданной Alan Wake 2 уже не за горами, и отзывы об игре кажутся исключительно положительными. Разработчики Remedy Entertainment недавно опубликовали закулисное видео игры, в котором рассказывается о вдохновении и процессе создания элементов ужасов Alan Wake 2.
Видео объединяет точки зрения разработчиков, звукорежиссеров, художников и сценаристов, поскольку каждый из них рассказывает о том, как они создавали ужас в Alan Wake 2. Все, от того, как Темная Сущность проявляется в игровом мире, до роликов с живыми актерами и выборочного освещения, все вместе создает очень специфическое настроение, которое имеет первостепенное значение для правдоподобной передачи ужасов.
00:30 - тварь, сделанная на коленке.
Вообще что хейтить, важно больше сумасшествия во второй части)
Чё там по защите - поиграем?
Ну вот сегодня писали, что вроде не будет защиты! https://www.playground.ru/alan_wake_2/news/v_alan_wake_2_net_denuvo_i_igra_ne_meshaet_vam_zapustit_eyo_na_staryh_nepodderzhivaemyh_graficheskih_protsessorah-1659374
Отлично!)
Мля, почему тот же "The Wrong Us" от ноунеймов, выглядит на голову лучше, почти во всем, этой параши? Ну, ок, Алан - графика, анимация-актеры, а Вронг Асс буряты какие-то, но все равно, чувствуется говno от Ремеди.