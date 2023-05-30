8 минут геймплея Alaskan Road Truckers, бывшей Alaskan Truck Simulator ©

Издательство Green Man Gaming Publishing совместно с Road Studios и Movie Games сообщило, что их новая игра, Alaskan Truck Simulator, была переименована в Alaskan Road Truckers. Это совершенно новое название игры-симулятора дальнобойщика лучше отражает суть игры. В Alaskan Road Truckers основное внимание уделяется человеку, управляющему грузовиком, а не только самим грузовикам.

Чтобы отпраздновать новое имя, создатели представили эксклюзивный взгляд на игру. Ознакомьтесь с обзором игрового процесса выше, чтобы увидеть один день из жизни дальнобойщика с Аляски, работающего в более теплых южных районах штата.

В большинстве симуляторов транспортных средств вы играете за автомобиль, грузовик или поезд. Только не в Alaskan Road Truckers — в нашей игре вы будете играть за дальнобойщика, что даст вам свободу выйти из своего грузовика и испытать жизнь в одной из последних великих пустынь.

Вы будете доставлять грузы по всему штату Аляска, сталкиваясь с экстремальными погодными условиями. Будь то лавина или грунтовая дорога, поездка по Аляске всегда полна неожиданностей, которые повлияют на то, как вы едете, и на решения, которые вам необходимо принимать, чтобы оставаться в безопасности. Вам нужно будет следить за своей температурой, голодом и уровнем энергии и следить за тем, чтобы ваш персонаж был достаточно здоров, чтобы справиться с трудностями дороги. Если ваш грузовик сломается, вам придется прыгать, чтобы срочно отремонтировать дорогу — полагаться на себя можно только вдали от цивилизации.

Осенью 2023 года вы сможете окунуться в жизнь Аляски. Alaskan Road Truckers будет выпущена для ПК в Steam, GoG и Epic Games. Позже игра выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.