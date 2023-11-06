Авторы Alaskan Road Truckers рассказали о планах на будущие обновления

Польская студия Road Studio не собирается отказываться от Alaskan Road Truckers. Симулятор дальнобойщика, дебютировавший в прошлом месяце, несмотря на неоднозначную оценку, может рассчитывать на развитие. Поклонники могут ожидать нового контента, включая бесплатные и платные дополнения.
Разработчики Alaskan Road Truckers подтвердили в пресс-релизе свои планы по развитию игры, о которых они неопределенно заявляли еще до выхода симулятора.
- Позже, в ноябре, в игру будут добавлены новые режимы игры: легкий и хардкорный.
- В декабре дебютирует большое бесплатное расширение Ice Roads. В нем появятся новые миссии, участки карты, типы грузов и еще один тип испытаний. Кроме того, в этот период выйдет платное косметическое расширение с "особой тематикой/стилем" и рождественское событие, в котором можно будет выиграть различные бесплатные предметы.
- В дальнейшем можно ожидать появления нового грузовика, миссии или дополнения, вводящего механику, связанную с "исследованием игрового мира за пределами грузовика".
- Консольная версия Alaskan Road Truckers пока находится в разработке. Игра выйдет на PS5 и XSX/S в преддверии Рождества.
Нам также стало известно, что исправление ошибок и исправления, связанные с производительностью игры, будут продолжаться до конца ноября. Недавно разработчики объявили, что работают над улучшением искусственного интеллекта, управления с помощью руля и контроллеров, а также над общей оптимизацией. Ожидается, что последующие обновления, решающие максимальное количество проблем, будут большими, но, соответственно, будут выходить реже.
Именно плохое техническое состояние Alaskan Road Truckers является основной причиной жалоб игроков и неоднозначных отзывов. Известно, что за первую неделю после выхода игра разошлась тиражом 33 000 копий.
Графа просто убожество для 2023 года
Да нормальная там графика. ETS2 и ATS в плане графона выглядят намного хуже. По графике Alaskan Road Truckers намного красивее своих конкурентов, если уж сравнивать. Alaskan Road Truckers просто лучше во всём.
Увы но если сравнить её с древней ETS 2 то эта игра даже на её фоне выглядит очень дёшево и не сердито играть в такое невозможно
Как по мне эти две игры сейчас примерно на одном уровне. В ЕТС ничего нет, кроме езды по пустым улицам из LEGO, а в ART есть хоть какая-то активность, но не доведенная до ума.
"в ART есть хоть какая-то активность, но не доведенная до ума."
В ней вообще ничего не доведено до ума при том на столько что даже никакие моды не помогут
Сравнивать надо со сноураннер
а что есть в ETS2? за 10 лет ничего стоящего так и не завезли
Увы, я категорически не могу с тобой согласиться. Alaskan Road Truckers по всем пунктам без исключения намного лучше названных тобою игр. Alaskan Road Truckers просто лучше во всём. Графика лучше, игровые механики лучше, физика лучше, система поломок и ремонтов лучше, разнообразие дорог лучше. Карта только меньше. А в остальном всё больше и лучше.
Что есть в ETS2? Возможность уныло ехать их пункта "А" в пункт "Б"? И это всё, что смогли сделать разработчики за 10 лет? Ну это позор. В ETS2 элементарно не работает экономика. Элементарно не продумана от слова совсем прогрессия игрока. Разрабы только и делают, что новые DLC скины и карты клепают. Меня аж удивляет, откуда у ETS2 каждый раз тонна положительных отзывов на новые скины прицепов? Это же смешно. ETS2 и ATS даже не начинали никогда доводить до ума. Просто наклепали кучу DLC карт со скинами и забили болт на всё остальное.
Другое дело прекрасная Alaskan Road Truckers. Несмотря на баги, всё же видно, что разработчики запаривались продумывали в деталях каждую игровую механику. Ты не просто уныло катаешься от пункта до пункта. Ты сталкиваешься на своём пути с точно такими же препятствиями, с которыми в реальной жизни время от времени сталкиваются реальные дальнобойщики. Alaskan Road Truckers это настоящая полноценная романтика дальних дорог. Прекрасная уникальная игра, у которой серьёзные все шансы стать намного популярнее конкурентов в долгосрочной перспективе. Alaskan Road Truckers имеет огромный потенциал.
А вот ATS и ETS2, к сожалению, никакого потенциала не имеет с такими разработчики, как сейчас. За 10 лет ничего не было сделано для улучшения игровых механик. Ничего разрабы не делают, кроме новых DLC скинов и карт с прицепами. Ну совсем ничего. Год 2023 на дворе, но разрабы из SCS Software до сих пор существуют где-то в начале 2000-ых. С тех пор в их играх ничего в плане механик не было сделано в лучшую сторону. Ничего! Это печально.
В плане эмоций от геймплея, помимо всего прочего, Alaskan Road Truckers очень напоминает "Дальнобойщики 2" - легендарную российскую игру. Я 20 лет мечтал о такой игре как Alaskan Road Truckers. И наконец дождался.
К сожалению в ATS и ETS2 всё гораздо хуже - в них никогда ничего даже не пытались довести до ума. Однако в Alaskan Road Truckers очень серьёзно пытаются всё сделать круто. Разрабы Alaskan Road Truckers реально работают над игрой, в отличие от конкурентов, которые только и могут, что клепать новые DLC скины и карты.
Как я понимаю, у этой прекрасной игры пока что дорожная карта заявлена до конца февраля 2024 года. До тех пор игру будут улучшать и обновлять контентом, а что будет дальше, неизвестно. Мне хотелось бы, чтобы Alaskan Road Truckers получала новый контент годами. Всё-таки по игровым механикам и графике Alaskan Road Truckers значительно лучше своих конкурентов. Будет грустно, если после февраля 2024 поддержка игры прекратится. Alaskan Road Truckers имеет огромный потенциал в долгосрочной перспективе. Игра имеет все шансы стать самой популярной игрой в жанре грузоперевозок, в жанре дальнобойщика.
Не знаю, как другие, но я после прекрасной Alaskan Road Truckers не могу без слёз смотреть на убогий геймплей ATS и ETS2. Я устал от бесконечных DLC скинов с картами и прицепами. Я хочу какого-то развития игровых механик в лучшую строну. Alaskan Road Truckers в этом смысле лучшая игра в жанре грузоперевозок. ATS и ETS2 очень посредственные проекты, если начать их сравнивать с Alaskan Road Truckers.
Кто-то говорит, мол надо сравнивать со SnowRunner, но я считаю такое сравнение невежественным. Ведь SnowRunner это покатушки по грязи, в болоте, по плохим дорогам. Игровой процесс абсолютно другой. Их сравнивать глупо.
Ведь основа геймплея Alaskan Road Truckers точно такая же как ATS и ETS2. Возить грузы из точки до точки примерно в том же стиле. И дороги в принципе такие же. Разница только в том, что помимо стандартного геймплея как в ATS и ETS2, в новую Alaskan Road Truckers было добавлено много разных механик, дополняющих основу геймплея. Alaskan Road Truckers это то, что было бы, если бы ATS и ETS2 постоянно развивались бы и не застряли бы по механикам в начале 2000 года. Alaskan Road Truckers это развитие жанра, по сути. Но это даже близко ни в каком месте не SnowRunner.