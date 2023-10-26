Авторы Alaskan Road Truckers рассказали о результатах продаж и назвали количество возвратов

Прошла неделя с момента выхода симулятора дальнобойщика Alaskan Road Truckers на ПК, и руководство компании Movie Games соблаговолило подвести первые итоги. В опубликованном отчете речь идет, в частности, о продажах игры.
- За первую неделю после выхода игра Alaskan Road Truckers разошлась тиражом 33 000 копий.
- Платное DLC Mother Truckers Edition разошлось тиражом более 11,5 тыс. копий
- Movie Games также заявила о количестве возвратов - 3 тыс. копий игры.
Генеральный директор Movie Games Михал Пучински заявил, что "компания близка к окупаемости производства Alaskan Road Truckers". Назвав дебют "правильным", создается впечатление, что руководство компании возлагало на игру большие надежды.
В то же время компания заверила, что ART предстоит еще долгий путь развития. Генеральный директор Movie Games Матеуш Вчесняк (Mateusz Wcześniak) сообщил, что "планируется множество DLC, а также очень важные консольные версии".
Alaskan Road Truckers не может похвастаться большой популярностью у геймеров. На момент написания этой новости польская игра "пользуется" 1190 отзывами в Steam, из которых только 66% - положительные. Причины такого плохого приема симулятора кроются в его плохом техническом состоянии и особенно в ужасной оптимизации. Наибольшее количество одновременно играющих людей, на платформе Valve составил 1822 игрока.
Генеральный директор Road Studio Михал Пучински (Michal Puczynski) объяснил, что причина большого количества ошибок в игре заключается в том, что разработчики еще не работали над столь крупным проектом. С другой стороны, на вопрос о том, почему не было принято решение отложить релиз игры, он ответил, что "в связи с отсутствием значительных ошибок, выявленных внутри компании и в ходе игровых тестов, такого обоснования не было".
Да, баги в игре есть, но она не настолько плоха что бы топить ее плохими отзывами. Это очень редкий жанр игр, который полностью простаивает уже много лет. Я почитал некоторые популярные отзывы и они очень часто касаются плохой оптимизации, хотя разработчик предоставлял ДЕМО и там уже все было ясно, зачем было покупать игру и оставлять плохой отзыв если твой компьютер даже демку не тянет мне не понятно.
Напомню, что ATS стоила в два раза дороже, имела всего два грузовика и локация была размером с деревню. Причем локации были созданы простейшим конструктором как в SimSity на скоряк. Так же в ней был баг с преодолением крутых склонов, который решили только через год существования. Но игру продолжали покупать тысячи человек только потому что она идет на GTX750.
Лично я бы дал игре шанс и рекомендовал покупать тем, кто желает поддержать разработчика, глядишь, то и за пару лет игру доведут до ума.
ATS на старте спасал... Моддинг. Потому её и брали. Что будет с куском Гэ из новости - большой вопрос.
Моддинг в играх SCS это на любителя, никто не вливает в их игры силы и моды получаются либо платные либо опять же из SimSity. Поставишь ты мод на грузовик и что дальше? Ездить-то ты будешь по однообразным полосочкам, которые в ATS называются "дороги". Как по мне даже сейчас все игры SCS это получасовая покатушка перед сном, а не увлекательный симулятор дальнобойщика.
Прекрасные моды из ATS:
Ну так сейчас и нет прям нормального симулятора дальнобойщика. Всё что есть - это так, попытки в симуляцию. Правда SCS хотя бы могут в какую-никакую аккуратность (звук, графика, общее восприятие), в отличии от других
Брехло. Игра неиграбельна была на старте
На торрентах уже есть?
Есть, но времени пока не стоит, слишком сырая.
Обновления что в стиме и на трекерах давно лежит