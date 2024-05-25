Симулятор дальнобойщика Alaskan Road Truckers получил дату выхода на консолях

Green Man Gaming объявила сегодня дату выхода Alaskan Road Truckers на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S – 11 июля. Игра будет включать в себя все ранее выпущенные DLC для ПК под названием Alaskan Road Truckers: Highway Edition, предоставляя игрокам много контента.
Как отважный дальнобойщик, выбирайте опасные маршруты, чтобы сэкономить время, выполняйте придорожный ремонт своей машины и смело преодолевайте опасные условия в увлекательном игровом процессе, основанном на выживании, путешествуя по дорогам протяженностью 6000 миль на территории площадью 260 000 квадратных миль.