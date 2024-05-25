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Alaskan Road Truckers 18.10.2023
Симулятор, От первого лица, Открытый мир
6.7 197 оценок

Симулятор дальнобойщика Alaskan Road Truckers получил дату выхода на консолях

monk70
Новости

Green Man Gaming объявила сегодня дату выхода Alaskan Road Truckers на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S – 11 июля. Игра будет включать в себя все ранее выпущенные DLC для ПК под названием Alaskan Road Truckers: Highway Edition, предоставляя игрокам много контента.

Как отважный дальнобойщик, выбирайте опасные маршруты, чтобы сэкономить время, выполняйте придорожный ремонт своей машины и смело преодолевайте опасные условия в увлекательном игровом процессе, основанном на выживании, путешествуя по дорогам протяженностью 6000 миль на территории площадью 260 000 квадратных миль.

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