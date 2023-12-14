Симулятор дальнобойщика Аляски Alaskan Road Truckers сегодня получит два дополнения

Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio S.A представли два новых контента и обновление для Alaskan Road Truckers, улучшающее качество жизни для дальнобойщиков Аляски.
Первым новым приключением станет дополнение Ice Roads Expansion, которое перенесет вас глубже в замерзшую пустыню Аляски. Помимо новых испытаний, новых локаций и многого другого, к игре в качестве игрового персонажа присоединяется реальный дальнобойщик с Аляски Лиза Келли (участвующая в сериале «Ледовый путь дальнобойщиков» канала History Channel).
Вот что нового в бесплатном дополнении Ice Roads Expansion:
- Новый регион - Ледяные дороги
- Новые горные и скалистые дороги
- Новый игровой персонаж — Лиза Келли
- 7 новых типов грузов
- 7 новых логистических локаций
- 8 новых достопримечательностей
- Новая механика: хрупкий лед.
- Новая механика: паромный транспорт (доступен летом).
- Новые расходники
- Снег круглый год в зоне DLC Ice Roads
- Тонны секретов и пасхальных яиц
Дополнение Ice Roads доступно бесплатно всем, у кого есть Alaskan Road Truckers.
Также станет доступно новое косметическое DLC Trucking Hell, предоставляющее вам множество вариантов настройки для вашего игрока и вашего грузовика. Это дополнение поможет вам максимально улучшить свой внешний вид на дороге и за ее пределами: от совершенно нового игрового персонажа до новых вариантов грузовика.
Вот все, что входит в DLC Trucking Hell:
- Новый постапокалиптический игровой персонаж.
- Новый специальный грузовик доступен в магазине грузовиков штаб-квартиры.
- 2 специальных скина для грузовиков Trucking Hell доступны для всех грузовиков.
- Новые детали для кастомизации Trucking Hell:
Помимо двух новых выпусков контента, Alaskan Road Truckers также получает большое общее обновление качества жизни, поэтому даже если вы не отправляетесь в новый регион или не набиваете свой грузовик черепами, вы все равно можете насладиться более плавным геймплеем, когда вы отправляетесь в путь.
Обратите внимание, что обновление Alaskan Road Truckers, дополнение Ice Road Expansion и Trucking Hell DLC будут доступны в Steam в 20:00 МСК.
Alaskan Road Truckers доступна для ПК в Steam. Версии для ПК в Epic Games Store и для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдут в ближайшее время.