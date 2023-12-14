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Alaskan Road Truckers 18.10.2023
Симулятор, От первого лица, Открытый мир
6.6 178 оценок

Симулятор дальнобойщика Аляски Alaskan Road Truckers сегодня получит два дополнения

monk70
Новости

Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio S.A представли два новых контента и обновление для Alaskan Road Truckers, улучшающее качество жизни для дальнобойщиков Аляски.

Первым новым приключением станет дополнение Ice Roads Expansion, которое перенесет вас глубже в замерзшую пустыню Аляски. Помимо новых испытаний, новых локаций и многого другого, к игре в качестве игрового персонажа присоединяется реальный дальнобойщик с Аляски Лиза Келли (участвующая в сериале «Ледовый путь дальнобойщиков» канала History Channel).

Вот что нового в бесплатном дополнении Ice Roads Expansion:

  • Новый регион - Ледяные дороги
  • Новые горные и скалистые дороги
  • Новый игровой персонаж — Лиза Келли
  • 7 новых типов грузов
  • 7 новых логистических локаций
  • 8 новых достопримечательностей
  • Новая механика: хрупкий лед.
  • Новая механика: паромный транспорт (доступен летом).
  • Новые расходники
  • Снег круглый год в зоне DLC Ice Roads
  • Тонны секретов и пасхальных яиц

Дополнение Ice Roads доступно бесплатно всем, у кого есть Alaskan Road Truckers.

Также станет доступно новое косметическое DLC Trucking Hell, предоставляющее вам множество вариантов настройки для вашего игрока и вашего грузовика. Это дополнение поможет вам максимально улучшить свой внешний вид на дороге и за ее пределами: от совершенно нового игрового персонажа до новых вариантов грузовика.

Вот все, что входит в DLC Trucking Hell:

  • Новый постапокалиптический игровой персонаж.
  • Новый специальный грузовик доступен в магазине грузовиков штаб-квартиры.
  • 2 специальных скина для грузовиков Trucking Hell доступны для всех грузовиков.
  • Новые детали для кастомизации Trucking Hell:

Помимо двух новых выпусков контента, Alaskan Road Truckers также получает большое общее обновление качества жизни, поэтому даже если вы не отправляетесь в новый регион или не набиваете свой грузовик черепами, вы все равно можете насладиться более плавным геймплеем, когда вы отправляетесь в путь.

Обратите внимание, что обновление Alaskan Road Truckers, дополнение Ice Road Expansion и Trucking Hell DLC будут доступны в Steam в 20:00 МСК.

Alaskan Road Truckers доступна для ПК в Steam. Версии для ПК в Epic Games Store и для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдут в ближайшее время.

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