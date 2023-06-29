Анонсирована приключенческая RPG Albatroz

Издатель SOEDESCO и разработчик Among Giants анонсировали Albatroz, приключенческую ролевую игру в красочном фэнтезийном мире. Проект создается для PC и неуказанных консолей, а релиз намечен на 2024 год.
Оставьте свою унылую городскую жизнь позади и отправляйтесь в путешествие, чтобы найти своего потерянного брата, который исчез, пытаясь добраться до мифической горы под названием Альбатрос. Используйте свои навыки выживания, чтобы путешествовать по красивым, но сложным ландшафтам, начиная от палящих прибрежных районов и заканчивая ледяными горами. Управляйте своими ресурсами, укрепляйте свое тело и улучшайте свои способности, сталкиваясь лицом к лицу с дикой природой. Откройте себя, когда обнаружите, что путешествие на самом деле может быть так же важно, как и пункт назначения.
В довесок к анонсу разработчики опубликовали дебютный трейлер игры.
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