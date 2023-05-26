Специальное "Коллекционное" издание Alien: Isolation скоро выйдет на Nintendo Switch ©

В течение ограниченного времени поклонники Alien: Isolation смогут приобрести специальное "Коллекционное" издание игры специально для Switch, причем на выбор будут предложены три версии.



Владельцы Switch могут получить специальную версию игры Alien: Isolation для гибридной консоли Nintendo благодаря компании Limited Run. Будет три итерации этой грядущей версии "The Collection". Первая и самая дешевая будет включать в себя саму игру и все семь DLC. Средняя версия, названная "Коллекционное классическое издание", будет включать в себя тот же контент, а также стилбук и коробку в стиле VHS. Третье и самое дорогое издание будет содержать то же самое, что и две другие версии, плюс некоторые дополнительные бонусы, такие как двухсторонний плакат и патчи. Предварительные заказы на каждое из этих изданий будут открыты с 26 мая, но на сайте указано, что они будут доступны только до 9 июля 2023 года.